Fotos einer Zeitreise auf Mallorca: Palmas Barbiere im Portrait

Ein neuer Fotoband von Toni Martorell zeigt künstlerische Einblicke in die Welt der Barbiere in Palma de Mallorca. Das Buch mit dem Titel "Barberies" wird am Donnerstag (15.11., 19 Uhr) im Buchladen Quars Llibres (Carrer de les Parellades, 12, Palma) vorgestellt.

"Der Anblick der Barbiere bei der Arbeit gibt viel hier", erklärt Martorell. Die 60 Schwarz-Weiß-Fotografien seien wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Einige der Werke sind in einer Ausstellung im Sitz des Verbands der Bauzeichner (COAAT, C/ Federico García Lorca, 10, Palma) zu sehen. /tg