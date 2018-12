Musik auf Mallorca, bis die drei Könige kommen

Gleich mehrere Chöre treten am 15.12. im Teatre Principal auf.

Gleich mehrere Chöre treten am 15.12. im Teatre Principal auf. Foto: Teatre Principal

Wie lebendig die mallorquinische Kulturszene auch im Winter ist, zeigen die vielen Klassik- und Weihnachtskonzerte sowie Musicals und Ballette, die bis zum Dreikönigstag auf der ganzen Insel ­präsentiert werden.

Den Auftakt machen die Balearen-Sinfoniker: Am 13.12. treten sie um 20 Uhr zum Weihnachtskonzert im Auditorium in Palma mit mehreren Kinder- und Jugendchören der Insel auf. Gespielt werden Weihnachtslieder sowie Klassiker der ­Filmmusik wie „Der Zauberer von Oz" und „The Sound of Music". Karten 15 bis 18 Euro unter auditoriumpalma.com

Zwei Tage später gibt es an gleicher Stelle ein weiteres Chorkonzert: Diesmal sind es die Chöre der Balearen-Universität, die am 15.12. um 19.30 Uhr im Auditorium auftreten. Insgesamt werden über 400 Sänger auf der Bühne stehen. Das Thema in diesem Jahr ist das Leid der Flüchtlinge im Mittelmeer und die Solidarität mit ihnen. Karten 15 Euro unter auditoriumpalma.com

Da ein Chorkonzert an einem Abend in Palma nicht genug ist, konkurriert das Teatre Principal am 15.12. ab 18 Uhr mit einem Weihnachtskonzert der Chöre des Theaters, die immerhin 250 Sänger auf die Bühne bringen. Karten 10 Euro unter teatreprincipal.com

Die Sinfoniker treten am 20.12. in der Aula der Schule San Cayetano in Palma zu einem Benefizkonzert für die spanische Krebshilfe auf. Auf dem Programm stehen Werke von Grieg, Holst und ­Purcell sowie Weihnachtsstücke. Los geht es um 20 Uhr, die Karten gibt es ab 15 Euro unter ticketea.com

In eine musikalisch ganz andere Richtung geht es am 22. und 23.12. Die Balearen-Sinfoniker umrahmen im Auditorium das Broadway-Musical „Peter Pan". Die Produktion von Baleartmusic beginnt jeweils um 18 Uhr, die Karten kosten zwischen 26 und 36 Euro. Es gibt sie auf der Website auditoriumpalma.com

Den ersten Weihnachtsfeiertag geht es nach Manacor. Im Stadttheater tritt die Gesangsgruppe Cap pela am 25.12. mit einem Weihnachts­konzert auf. Das 70-minütige Konzert beginnt ab 20 Uhr, die Karten kosten 10 Euro unter teatremanacor.com

Wer nach dem Fest immer noch nicht genug von Weihnachten hat, kann am 29.12. nach Lloseta. Dort spielt das Orquestra Lauseta ab 21 Uhr ­Mozarts 29. Sinfonie sowie ebenfalls ein paar ­Klassiker der Weihnachtszeit. Die Karten an der Abendkasse kosten 10 Euro.

Erstmals findet im Kongresspalast das traditionelle Neujahrskonzert der Sinfoniker statt. Unter der Leitung von Joji Hattori und in Begleitung der Sopranistin Valentina Nafornita stehen ­neben den für diesen Anlass traditionellen ­Stücken von ­Johann Strauss auch Werke von ­Dvorák, ­Gimenez und Loewe auf dem Programm. Los geht es um 20 Uhr. Die Karten kosten 40 Euro unter ­simfonicadebalears.net

Einen Tag später wird das Konzert wie üblich im Auditorium in Manacor wiederholt, ebenfalls um 20 Uhr. Bei diesem Anlass kosten die Karten 23 Euro unter teatredemanacor.cat

Ebenfalls ein fester Termin im balearischen Neujahrskalender sind die Auftritte des Moskauer Staatsballetts im Auditorium in Palma. Am 3.1. gibt es den Schwanensee, am Abend darauf den Nussknacker zu sehen. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 29 und 45 Euro unter auditoriumpalma.com

Etwas experimenteller wird es am 4.1. um 20 Uhr im Teatre Principal in Palma. Dort treten zwei der erfolgreichsten mallorquinischen Popgruppen des vergangenen Jahres, The Wheels und Maico, zusammen mit der Orquestra de Cambra de Mallorca auf. Die Karten für diese spezielle Zusammenarbeit zwischen Pop und Klassik kosten zwischen 8 und 35 Euro (teatreprincipal.com).

Und auch wenn es musikalisch ein wenig aus dem Rahmen fällt: Selbst am 6.1. kann man noch ein Weihnachtskonzert erleben. Der Mississippi Gospel Choir präsentiert seine Gospel-Weihnacht ab 19 Uhr im Auditorium in Palma. Karten 36 Euro unter auditoriumpalma.com