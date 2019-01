Youtube wählt Band aus Mallorca unter die Top Ten Nachwuchskünstler 2019

Die spanische Abteilung der Streaming-Plattform Youtube hat für 2019 erstmals eine Liste mit den wichtigsten Nachwuchskünstlern des Landes veröffentlicht. Mit dabei unter den Top Ten: das Trio Go Cactus aus Palma de Mallorca.

Auftritt mit Franz Ferdinand

Die Garagen-Rock-Band mit Surf-Einschlag sorgt seit einiger Zeit für Furore in der Musikszene. Einen ersten Achtungserfolg erzielte die Gruppe, die aus den Brüdern Joan und Pau Gual sowie ihrem Cousin Joan Amengual besteht, als sie im vergangenen Jahr bei einem Konzert in Madrid als Vorband der schottischen Kapelle Franz Ferdinand spielte.

Vor genau zwei Jahren veröffentlichte die Band ihre erste EP "Hi, We Are Cactus". Demnächst soll eine neue Platte erscheinen. Die Band spielt am Samstag (19.1.) im Rahmen des Stadtfestes Sant Sebastià um 20.30 Uhr auf der Plaça Joan Carles I am Ende des Paseo Borne gegenüber von H&M.

Hören Sie hier die komplette Liste der spanischen Nachwuchskünstler, die Youtube für 2019 empfiehlt.