Muss ein Museumsleiter in Palma Katalanisch und Englisch können?

Das Museum Es Baluard in Palma de Mallorca. Foto: DM

Das Museum Es Baluard in Palma de Mallorca hat ernste Probleme, einen neuen Leiter zu finden, der sowohl Katalanisch als auch Englisch sprechen kann. Die aktuelle Leiterin des Museums für moderne Kunst, Nekane Aramburu, gibt ihr Amt am 17. März ab. Von den vier Bewerbern für die Stelle erfüllt keiner die hohen Anforderungen im Bereich Sprachen, wie die Auswahlkommission am Donnerstag (21.2.) mitteilte.

Die Kommission brach das Auswahlverfahren vorerst ab. Keiner der Bewerber wird in die zweite Runde eingeladen. Stattdessen schlägt die Kommission vor, die Stelle neu auszuschreiben und die Sprach-Anforderungen dem Angebot anzupassen.

Die aktuelle Ausschreibung schreibt ein zertifiziertes B2-Niveau sowohl in Katalanisch als auch in Englisch vor. Bei der vorherigen Ausschreibung im Jahr 2012 lautete die Formulierung anders. Vorgeschrieben war es, dass ein neuer Leiter innhalb von zwei Jahren Katalanisch lernen musste und ein verhandlungssicheres Englisch vorweisen konnte.

Die Entscheidung über das weitere Bewerbungsverfahren soll am Montag (25.2.) fallen. Die Stadt erklärte, man wolle die kritischen Punkte durchgehen und entsprechend überarbeiten. /tg