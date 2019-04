Diese Stars kommen im Sommer 2019 nach Mallorca

Nena

Der österreichische Veranstalter Roland Michael („Legends") bringt einen der größten Stars der deutschen Popgeschichte nach Mallorca: „99 Luftballons"-Sängerin Nena gibt am 14.8. ein Konzert in Port Adriano. Der ­Auftritt der 59-Jährigen ist Teil der „Nichts ­versäumt" Open-Air-Tour, der seit vergangenem Jahr bereits über 250.000 Zuschauer ­bei­gewohnt haben. Die Karten kosten zwischen 27,50 und 385 Euro. Sie lassen sich unter www.legendsvip.es/events/nena reservieren oder kaufen.

Jamiroquai

Die englische Acid-Jazz-Band Jamiroquai ist der Headliner des diesjährigen Mallorca Live Festival, das am 10. und 11.5. in Calvià stattfindet. Es ist das einzige Spanien-Konzert der Band in diesem Jahr. Ebenfalls beim Festival dabei: das Indie-Trio Two Door Cinema Club, der deutsche Elektro-DJ Dixon und der Franzose Laurent Garnier. Karten gibt es unter www.mallorcalivefestival.com

Maceo Parker

Maceo Parker macht auch mit 75 Jahren keine Pause. Der Funk-Saxofonist, einer der ganz Großen seines Fachs, kommt ebenfalls nach Port Adriano. Am 27.7. präsentiert er sein ­aktuelles Album „It's All About Love". Es ist der zweite Besuch innerhalb kurzer Zeit, erst im November 2017 ist er auf Mallorca gewesen. Karten gibt es demnächst unter www.portadriano.com

Ara Malikian

Ein Dauergast auf der Insel. Wie jedes Jahr kann man den armenischen „Teufelsgeiger" auf Mallorca bestaunen. Am 14.8. präsentiert er seine energiegeladene Mischung aus klassischer Musik und Rockkonzert auf dem Gelände Son Fusteret in Palma. Karten für 48 bis 100 Euro unter www.eventbrite.es

Tiësto

Langsam werden erste Details über die Sommershows im BCM Planet Dance in Magaluf bekannt. Erster großer Name ist der niederländische DJ Tiësto. Der Elektro-Pionier tritt am 17.7. auf. Karten zwischen 48 und 660 Euro gibt es unter www.bcmplanetdance.com

ZAZ

Die französische Nouvelle-Chanson-Sängerin Zaz ist mit ihrem neuen Album „Effet Mirroir" und einem spanischsprachigen Hit („Qué vendrá) auf Welttournee. Am 28.8. spielt die ehemalige Straßenmusikerin ein Konzert in Son Fusteret. Die Karten kosten ab 36,50 Euro: www.mallorcatickets.com.

Inner Circle

Die 1968 gegründete jamaikanische Reggaeband Inner Circle hatte Ende der 80er- und

Anfang der 90er-Jahre mit Songs wie „Bad Boys" oder „Sweat (A La La La La Long)" großen Erfolg. Am 26.7. kommt die Band aufs Gelände Son Fusteret. Karten gibt es ab Donnerstag (4.4.) bei mallorcatickets.com.

Calexico + Iron & Wine

Im Jahr 2005 veröffentlichten der Songwriter Iron & Wine (der Künstlername von Sam Beam) und die musikalisch zwischen Mexiko und den USA beheimatete Wüsten-Rockband Calexico die gemeinsame EP „In the Reins". 14 Jahre später gehen die Musiker wieder ­gemeinsam auf Tournee, spielen sowohl ­gemeinsame Lieder als auch Stücke der

eigenen Projekte. Am 29.7. treten die Musiker gemeinsam im Auditorium auf. Karten ab 30 Euro unter auditoriumpalma.com

Karol G

Menschen über 25 wird dieser Name wenig ­sagen, aber Lieder wie „Culpables" der kolumbianischen Sängerin Karol G sammeln schon mal eine halbe Milliarde Klicks auf Youtube. Am 20.7. ist sie der Stargast beim eintägigen Festival „Reggaeton Beach Festival Mallorca" auf dem Gelände Son Fusteret. Mit dabei sind unter anderem auch Farruko, Juan Magan und der Mallorquiner Rels B. Karten ab 22 Euro ­unter mallorcatickets.com