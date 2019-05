So unterhaltsam ist das Zirkusfestival auf Mallorca

Bereits zum vierten Mal organisiert Mallorcas renommiertestes Zirkus-Ensemble Circ Bover in Alcúdia das internationale Zirkusfestival Circaire. Ab Freitag (3.5.) zeigen 16 Kompagnien ihre teils amüsanten teils spektakulären Shows in den Straßen, auf den Plätzen und in den Theatern der Stadt.

Wie eine irische Adaption der katalanischen castellers wirkt etwa das Spektakel „Seeds" von Siolta Circus aus Dublin (4. und 5.5., je 12 Uhr, 60 Min., ohne Text, Pont de la Vila Roja, gratis). Auch bei ihren Landsleuten von Cikada Circus (4.5., 17 Uhr, 50 Min., ohne Text, Plaça de la Rectoria, gratis) steht die Körperakrobatik ohne weitere Hilfsmittel im Mittelpunkt.

Aus Chile kommt Karkocha. In „Desequilibrio urbano" (5.5., 13 Uhr, 60 Min., ohne Text, Passeig Pere Ventanyol, gratis) steht ein bunt gekleideter Harlekin im Mittelpunkt, der Zuschauern und Passanten lustige, oft hintergründige Streiche spielt.

Die Italiener Lapso Cirk hingegen scheinen mit recht einfachen Stilmitteln wie Stühlen und Holzbalken die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft zu setzen (4.5., 13.30 Uhr, 50 Min., ohne Text, Passeig Pere Ventanyol, gratis).

Ähnlich eindrucksvoll ist das Spektakel

„Musicóloco" des aus Madrid stammenden Künstlers Fumanartist (4.5., 16 Uhr, Port d'Alcúdia, 5.5., 11.30 Uhr, Passeig Pere Ventanyol, je 50 Min., ohne Text, gratis), der Musiktheater und Jonglage kombiniert.

Das komplette Programm, die genauen Adressen und alle weiteren Informationen sowie Tickets zum Festival finden sich dreisprachig (Spanisch, Englisch, Katalanisch) unter www.circaire.com.