Es wird wieder smooth, Baby

Smooth Jazz ist die weichere Variante des Jazz. Warme Synthesizer und eingängige Melodien, mal auch ein Reverb-unterlegtes Saxofon, stehen im Mittelpunkt dieses kommerziell durchaus erfolgreichen Subgenres. Bereits zum achten Mal findet zwischen Montag (13.5.) und Sonntag das Mallorca Smooth Jazz Festival im Protur Biomar Gran Hotel & Spa in Sa Coma statt. Tagsüber die Insel erkunden, abends die Stars der Szene hautnah erleben – das ist die Idee hinter der Initiative des Deutschen Christian Bößner.

Den Auftakt machen in diesem Jahr der britische Keyboarder Oli Silk und die mallorquinische Band Saxofobia Funk Project (13.5.). Von Donnerstag bis Sonntag fängt der musikalische Teil bereits am Nachmittag an. Unter dem Motto „Cool by the pool" kann man sich bei kühlen Drinks am Swimmingpool an der Lounge-Musik von DJs erfreuen.

In diesem Jahr kommen zwei Veteranen der Szene auf die Insel. Der Schotte Richard Elliot spielte Saxofon bei der legendären Funkband Tower Of Power (18.5.).

Die seit 40 Jahren bestehende US-Band Pieces Of A Dream spielt am Abend darauf. US-Sänger Chris Walker begann seine Karriere in der Familienband The Walker Brothers (16.5.). Dass auch Isländer Smooth Jazz können, beweisen am 17.5. Mezzoforte: Sie verbinden die Musik mit rockigeren Tönen. Eine elektronisch angehauchte Interpretation des Genres präsentiert das kanadische Duo Four80East am 18.5



.

Die Karten werden hauptsächlich als Gesamtpaket inklusive Hotelaufenthalt verkauft, es gibt aber immer auch ein Angebot an ­Einzelkarten zwischen 35 und 70 Euro für die Konzerte. Das komplette Programm, Karten und Infos finden Sie unter www.mallorca.smoothjazzfestival.de