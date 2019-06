Sóller lässt tourismuskritisches Kunstwerk übermalen

Die Gemeinde Sóller hat am Mittwoch (19.6.) ein Wandgemälde des Künstlers Soma an der Plaça dels Teixidors mit weißer Farbe übermalen lassen. Das tourismuskritische Bild zeigte eine riesige giftgrüne Schlange, die Mallorca verschlungen hat. Von der Insel bleibt ein kleines Exkrement übrig.

Tourismusstadtrat Sebastià Aguiló von der PP begründete die Entscheidung damit, das öffentliche Räume nicht dazu da seien, um Politik zu machen. Das Gemälde sei "respektlos" gegenüber dem wichtigsten Wirtschaftszweig des Dorfes im Orangental.

Demnächst solle ein Wettbewerb ausgerufen werden, damit typische Gebäude und Szenen der Stadt auf die Wand gemalt werden, um den Urlaubern ein künstlerisches Highlight zu bieten.

Sóller wurde in der vergangenen Legislaturperiode von einem Linksbündnis regiert. Seit vergangener Woche ist wieder die konservative PP in einer Minderheitsregierung an der Macht. /pss

Kommentar: Sóller ist keine Kulturdestination mehr