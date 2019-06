Kult-DJ Sven Väth legt auf Mallorca auf

Bereits seit Januar ist der deutsche Minimal- Techno-DJ Sven Väth auf Welttournee, hat unter anderem in Thailand, dem Libanon und Argentinien aufgelegt. Feierte er noch Ende vergangenen Monats im Ushuaïa in Ibiza das 20-jährige Jubiläum seiner Partyreihe Cocoon, schafft er es nun auch nach Mallorca und legt am Sonntag (23.6., ab 23.55 Uhr) im Es Gremi im Gewerbegebiet Son Castelló auf.

Die Legende besagt, dass Väth als Jugendlicher einst nach Spanien reiste. In Barcelona warf er eine Münze, um zu entscheiden, ob er dableiben oder nach Ibiza gehen sollte. Mallorcas Nachbarinsel gewann. Er verbrachte einige Zeit auf der Insel und kam mit der dortigen Partyszene in Berührung. Die Geschichte ist so häufig erzählt worden, dass Väth in einem Interview sagte, die beste Frage, die ihm jemals in einem Gespräch mit Journalisten gestellt worden sei, wäre „Wie glücklich wären Sie, wenn Sie jetzt nicht erzählen müssen, dass alles auf Ibiza begann?" gewesen

Seine Sporen verdiente sich Väth ohnehin woanders, in der Frankfurter Clubszene Anfang der 80er-Jahre. Er begann mit Soul, Funk und Disco, stieg später auf elektronische Musik um. Mit der Technowelle, die Deutschland rund ein Jahrzehnt später erfasste, kam für Väth auch der kommerzielle Erfolg.

Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen legt der 54-jährige Vater eines Sohnes namens Tiga immer noch mit Vinylplatten auf. Das zwinge ihn, sich schon vor der Reise zu einem Auftritt zu überlegen, was er auflegen wolle, sagte er vergangenes Jahr der „Frankfurter Allgemeine Zeitung". „Auf dem Laptop oder USB-Stick können Tausende Tracks immer verfügbar sein, mich würde das vom Wesentlichen ablenken. Eine Platte muss so gut sein, dass sie den Platz in meiner Kiste auch verdient."

Am Ende eines jeden Jahres veröffentlicht er einen Mix, der die Songs enthält, die in der gerade beendeten Saison am besten gelaufen sind, die Highlights aus der Plattenkiste sozusagen. „Sven Väth in the mix" heißt die Serie, die im vergangenen Jahr seine 19. Folge hatte. Die Kriterien bei der Songauswahl verriet der DJ, der seit Jahren in London lebt und von dort aus ein Plattenlabel leitet, das ebenfalls Cocoon heißt, der „Frankfurter Allgemeine Zeitung" auch: „Es muss auf jeden Fall eine in sich geschlossene Geschichte sein, es kann monoton oder melodisch sein oder verspielt und durchgeknallt, aber der Track muss eine gewisse Individualität haben."



Sven Väth

Es Gremi

C/. Gremi de Porgadors, 16

23.6., 23.55 Uhr

Tickets ab 20 Euro unter xceed.me