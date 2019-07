Die Nit de l'art 2019 stellt Afrika in den Mittelpunkt

Jährliches Highlight: Die Nit de l'art zieht das Publikum in die Galerien der Stadt.

Jährliches Highlight: Die Nit de l'art zieht das Publikum in die Galerien der Stadt. Foto: B. Ramon

Das größte Kunstevent von Palma de Mallorca, die Nit de l'art, findet in diesem Jahr vom 19.-21.9. statt. Das gab der Galeristenverband ArtPalma am Mittwoch (24.7.) bei einer Pressekonferenz bekannt. Wie gehabt sind die ersten beiden Tage den Sammlern und Akteuren aus der Branche gewidmet, am Samstagabend öffnen dann die Galerien für das breite Publikum.

Bei der 23. Ausgabe des Events, das jedes Jahr Tausende Besucher lockt, wird es Podiumsdiskussionen zum Thema "Afrika" geben. "Aktuell ist afrikanische Kunst in aller Munde, von New York über London bis Berlin", sagte Fréderic Pinya, der Chef des Galeristenverbandes. "Da soll Mallorca nicht nur zuschauen."

Über das Programm der Galerien wurde nichts bekanntgegeben. Man sei noch nicht so weit, hieß es von den Veranstaltern. Immerhin ist klar, dass dieses Jahr auch wieder das städtische Casal Solleric unter anderem mit einer Ausstellung von Veru Iche dabei sein wird und dass die Misericòrdia Ausstellungen von den Galerien aus den Dörfern beherbergen wird. /pss