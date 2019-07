Warum Sie die Kunstnacht von Campos nicht verpassen sollten

Abwechslungs­reich und kuratiert: das Programm der Artnit Campos an diesem Freitag.

Diesen Luxus hätten sich die Macher der kleinen, quirligen Kunstnacht von Campos vor einigen Jahren noch nicht erlaubenkönnen: Von 120 eingereichten Projekten haben sich die Veranstalter für die diesjährige Ausgabe, die am Freitag (2.8.) stattfindet, für nur 50 entschieden. Kuratierung statt übergroßem Angebot.

Dass das Festival, welches im Jahr 2012 zum ersten Mal stattfand, sich dieses Selbstvertrauen leisten kann, versteht jeder, der schon einmal bei der Artnit Campos war. Statt in Galerien wird die Kunst auf der Straße, in Privathäusern oder in öffentlichen Gebäuden gezeigt. Alles wirkt dadurch viel spontaner und entspannter – wie eine große Party. Von Fotografie bis Textilkunst, Skulptur bis Malerei bieten die Künstler ab 18 Uhr ein breit gefächertes Programm.

Zu den Highlights gehört ein Orgelkonzert im Dunkeln von Xesca Suau im Kloster Es Convent (21 und 22 Uhr). Das kleine Design­label Morom'Smile hingegen macht sich einen Spaß draus, seine durch und durch ungewöhnliche Mode auf einem Laufsteg zu präsentieren (20, 21.30 und 23 Uhr im Geschäft Tejidos Veny im Carrer Major). Für Kinder gibt es ab 18.30 Uhr eine eigene Live-Performance beim „ArtNin" auf der Plaça Can Pere Ignasi, bei der verschiedene Künstler auftreten.

Auf der Website des Festivals ist ein übersichtliches Programm inklusive Karte erhältlich. Wie in den vergangenen Jahren auch kann der beste Ratschlag aber nur lauten – durchs Dorf laufen und genießen.