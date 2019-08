20.000 Menschen pilgern am Freitag in ein Dorf auf Mallorca

Über 150 Künstler an 40 Ausstellungsorten –die 14. Ausgabe der Kunstnacht von Felanitx am Freitag (23.8.) kleckert nicht, sie klotzt. Während andere Dörfer wie etwa Campos bei ihren nits de l'art auf ein sorgsam kuratiertes Programm setzen, hat sich die Gemeinde entschieden, dem Publikum ein möglichst breites Programm zu bieten. „Wir haben jeden genommen, der sich bei unserer Ausschreibung im März beworben hat", heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturdezernats. Die Gemeinde erwarte rund 20.000 Besucher – so viele wie im vergangenen Jahr.

Der vom Rathaus organisierte Teil der Kunstnacht findet in der Casa de Cultura statt. Dort sieht man unter anderem Werke des mit 3.000 Euro dotierten Kunstwettbewerbs der Gemeinde sowie Arbeiten von Yolanda Adrover, Fabian Schalenkamp, María Isabel Uribe und Leo Sapere.



Kunst und Konzerte

Natürlich öffnen auch die Galerien des Städtchens. Bei Naturaleza stellt Petra Malarski Malerei und Keramiken aus, Miguel Ramón Monegal zeigt Bronzeskulpturen. Die Galeria Roy zeigt Gemälde und Objektkunst von Reinhard Roy. In der Mart Galeria sind unter anderem Arbeiten von Claudia Roennberg (Collagen), Beate Mack (Malerei) und Joanna Hegemann (Zeichnungen) zu sehen. In der Galerie Juke Art stellt Philine Johanna Kempf aus, um 21.30 und 23 Uhr gibt dort der Liedermacher Andreas Max Martin zwei Konzerte.

Auch auf der Straße gibt es Aktionen. Unter dem Titel „Exprésate" (Drück dich aus) trommeln Nermin Goenenc und Roman Hillman zehn Künstler aus Deutschland, Spanien und Benin im Carrer d'es Sitjar zusammen, um dort als Kollektiv zwischen Musik und darstellender Kunst ein gemeinsames künstlerisches Projekt zusammenzustellen. An der Ecke Plaça Palmeres mit dem Carrer Costa i Llobera sprüht der Graffiti-Künstler Pere Butza im Laufe des Abends ein Wandgemälde.

Weitere kleinere Events gibt es am Samstag und Sonntag. Felanitx feiert dieser Tage auch die Festes de Sant Agustí. Infos und das komplette Programm finden Sie unter facebook.com/ajuntamentFelanitx