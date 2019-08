Ute Lemper eröffnet Jazz Voyeur Festival auf Mallorca

Hommage an Marlene Dietrich

Hommage an Marlene Dietrich Foto: Trui Teatre

Das Jazz Voyeur Festival eröffnet die diesjährige zwölfte Ausgabe mit einer Deutschen. Am 27.10. wird die Sängerin Ute Lemper im Trui Teatre in Palma de Mallorca eine Hommage an Marlene Dietrich singen.

Lemper hatte vor rund 30 Jahren die Gelegenheit, länger mit der Dietrich zu telefonieren und sie über ihr Leben auszufragen. In der Show "Rendevous with Marlene" erzählt sie anhand der Lieder von den Abenteuern der deutschen Diva.

Die Karten sind ab 9.9. unter www.mallorcatickets.com erhältlich.