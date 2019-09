So bunt war die Nit de l'art in Palma de Mallorca

Palma de Mallorca hat am Samstagabend (21.9.) die 23. Ausgabe seiner Nit de l'art gefeiert. Bei der jährlichen Kunstnacht kamen wieder zehntausende Menschen, um sich in Galerien und Museen, aber auch in Geschäften und auf öffentlichen Plätzen Kunst anzuschauen.

Sehen Sie im Video Impressionen, die unsere Kollegen vom "Diario de Mallorca" gesammelt haben. /pss