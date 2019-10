Can Picafort wird zum Open-Air-Museum für urbane Kunst

Bereits seit einer Woche sind die Vorbereitungen zur vierten Ausgabe des Street-Art-Festivals „Saladina Art Fest" in vollem Gange. Am Freitag (4.10.) öffnen sich sozusagen die imaginären Türen für das breite Publikum. Die auf Häuserwänden und Mauern verewigten Kunstwerke werden von anerkannten Künstlern gefertigt und machen den kleinen Ort in der Bucht von Alcúdia zum permanenten Open-Air-Museum für urbane Kunst. Die Künstler der diesjährigen Ausgabe sind Fintan Magee aus Australien, die Japanerin Mina Hamada in Zusammenarbeit mit Zosen aus Barcelona, Doa Oa aus Galicien und Catalina Julve als Vertreterin der lokalen Kunstszene.

Neben Street-Art gibt es ein buntes Rahmenprogramm: Am Freitag, um 21 Uhr, präsentiert Toni Gomila die Komödie „Peccatum" (Sünde) der Kompanie Produccions Ferro (Mallorca). Reggae, Rumba und Swing gibt es am Samstag (5.10.) ab 18 Uhr von der Band Txango Tribu und anschließend Klassisches von Lohi & Xavier Ferrer. Der Sonntag (6.10.) startet um 10.30 Uhr mit einem Workshop für Kinder, die nach Herzenslust eine Wand bemalen und anschließend einer Geschichte lauschen dürfen. Zum Abschluss geht es um 13.30 Uhr zur gemeinsamen Besichtigung der entstandenen Kunstwerke. Alle Adressen und das komplette Programm unter saladinaartfest.com.