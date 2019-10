Drei Tipps zum Kunstbestaunen am Wochenende auf Mallorca

Ulysses Belz im Atelier besuchen

Alle zwei Jahre zu den Herbstmessen (fires) von Llucmajor öffnen sich die Türen des Ateliers von Ulysses Belz in Llucmajor. Der deutsche Maler und Grafiker (Mainz, 1958) zeigt neben neuester Malerei („Sitzendes Papier"/ „Soledades") auch Kupferstiche. Diese Technik gilt in Spanien fast schon als ausgestorben, Ulysses Belz ist einer der wenigen, womöglich sogar der einzige, der sie noch beherrscht. Er lebt in Oberbayern und auf Mallorca, in Llucmajor hat er sich in einer ehemaligen Strohhut-Manufaktur im Zentrum des Ortes ein Atelier eingerichtet. Die Eröffnung ist am Freitag (11.10.) um 17 Uhr. Außerdem ist das Atelier noch Samstag (12.10.) und Sonntag (13.10.) von 15 bis 20 Uhr geöffnet (Carrer Font, 76, Llucmajor, Tel.: 655-04 52 79).

Die neuen Arbeiten werden am Entstehungsort erstmals gezeigt, bevor sie nach München, in die Galerie Heldenreizer Contemporary gebracht werden. Das Leitmotiv seiner Arbeiten ist die Erkundung der Struktur des Bewusstseins. Die Serie „Sitzendes Papier" begann Belz 2008 in Paris und erweitert sie seither um immer neue Variationen. Unterschiedlichste Bewusstseinszustände nehmen auf diversen Sitzmöbeln platz. „Es entstehen theatralisch anmutende Bild-Szenen, die den Betrachter unmittelbar einbeziehen", heißt es in einem Pressetext.



Markus Tollmann bei Minkner erleben

Ausdrucksstark, farbenfroh, sinnlich sind die neuen Arbeiten des Malers, Zeichners und Grafikers Markus Tollmann (Gelsenkirchen, 1963), die er am Freitag (11.10., 17–22 Uhr) bei einer Vernissage in der Galeria de Arte Minkner in Santa Ponça präsentiert. Der Künstler ist anwesend.



In den Beschreibungen seines Lebens und Werkes fallen viele große Namen: Markus Tollmann hat sein Talent wohl von seinem Vater, dem Kunstprofessor Günter Tollmann geerbt, der mit Niki de Saint-Phalle in Kontakt stand. Schon als Kind habe Markus Tollmann Berühmtheiten wie Pablo Picasso und Joseph Beuys kennengelernt, letzterer habe dem 15-Jährigen Zeichenunterricht gegeben. Später ergab sich für Markus Tollmann eine Zusammenarbeit in Francis Bacons Atelier in London. Es folgten Ausstellungen in Deutschland, Belgien, Polen, Spanien, USA und Russland. Auf Mallorca hat Tollmann unter anderem 2016 den Hafen von Port Adriano mit acht großem Gemälden bestückt, Weinetiketten gestaltet und in der Galerie Nuru ausgestellt. Die Schau in den Räumlichkeit des Immobilienunternehmens Minkner und Partner geht bis 31.12.2019.

In Palma de Mallorca "Happy Art" begutachten