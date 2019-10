Nacht der Kirchen mit Kerzenschein

Am Freitag (18.10.) findet auf Palma de Mallorca wieder die Nacht der Kirchen statt. Dabei öffnen die Gotteshäuser ihre Pforten von 20 bis 22 Uhr. In dieser Zeit werden die Kirchen nur mit Kerzen beleuchtet. In Palma sind die Basílica de Sant Francesc, Esglésio de Santa Fe und Esglésio de Monit-son besuchbar. In Santanyí öffnet die Església del Roser, in Pollença die Església de Sant Jordi.