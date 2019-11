Ein Mallorca-Roman zum Tag des Mauerfalls

Eigentlich schreibt Mallorca-Resident Wolf-Dieter Schellin (55) Fachbücher übers Rechnungswesen. Doch sein letztes Werk „9. November" ist ein Roman über die Aktivitäten zweier Geheimdienstagenten in Berlin sieben Wochen vor dem Mauerfall. „Bei den Fachbüchern versuche ich, für angehende Prüflinge das Rechnungswesen kurz und knapp zu erläutern. Bei dem Roman habe ich meine Fantasie abgeschrieben, also das, was ich vor Augen hatte", sagt er der MZ. Dabei sind auch autobiografische Elemente dabei, da er als Jugendlicher oft bei seiner Verwandtschaft in der DDR zu Besuch war.

Veröffentlicht wurde das Buch unter seinem Pseudonym Ben Stegmann im Eigenverlag (372 Seiten, 13,99 Euro). Die Recherche war aufwendig. „Ich habe genau darauf geachtet, dass etwa die Haltezeiten der Züge stimmen, und mir die alten Fahrpläne besorgt."