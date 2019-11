GOB versteigert Kunst für den Umweltschutz

Der mallorquinische Umweltschutzverband GOB will mit einer Versteigerung von Kunstwerken den Kampf gegen die Umweltzerstörung auf der Insel finanzieren. Dafür haben 24 teils namhafte mallorquinische Künstler Werke gestiftet, darunter Bel Fullana, Joan Morey Joan Ramon Bonet und Amparo Sard. Hinzu kommen zahlreiche Drucke aus dem Archiv des Galeristen Ferran Cano.

Die Auktion findet am Donnerstag (21.11.) um 20 Uhr in der Fundación Sa Nostra in Palma de Mallorca statt. Die Werke kann man sich jetzt schon vor Ort oder unter www.gobmallorca.com/lamevailla-web anschauen.