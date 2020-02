Die älteste Band von Mallorca tritt ab

Die womöglich dienstälteste Musikband Europas verabschiedet sich von den Bühnen: Die mallorquinische Gruppe "Los Javaloyas" wird ab sofort nicht mehr auftreten. Das teilte Grup Trui in einer Pressenotiz am Montag (10.2.) mit. "Los Javaloyas" gründeten sich 1952 und waren demnach knapp 68 Jahre aktiv. Zu den genauen Gründen des Abschieds wurden keine Angaben gemacht. Es heißt in der Mitteilung lediglich: "Es sind viele Jahre vergangen, viele Auftritte in der ganzen Welt...".

"Los Javaloyas" hat in den 68 Jahren des Bestehens mehr als 60 Platten und CDs auf den Markt gebracht. Zu den bekanntesten Songs gehören "Honey", "Margarita" oder "Cuando salí de Cuba". Grup Trui bedauert den Abschied der Band und schreibt: "Serafí Nebot, Toni Falani, Luis Javaloyas (Sohn), Pep Sancho und Enrique Pastor ...überaus beliebte Künstler, wo auch immer sie aufgetreten sind." /jk