32.000 Euro Soforthilfe - oder das Kino CineCiutat auf Mallorca schließt

Einem der erfolgreichsten Kulturprojekte von Mallorca, dem CineCiutat auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs s'Escorxador in Palma, droht die Schließung. Eine ­Bürgerinitiative hatte 2012 das frühere ­Renoir-Kino übernommen und hält es ­seither am Leben. Mit einer auf Mitgliederbeiträgen und ehrenamtlicher Arbeit ­basierenden Finanzierung, Filmen in Ori­ginalversion mit Untertiteln und einem ­hochwertigen Programm, das das Herz ­eines jeden ­Kinofreundes ­höherschlagen lässt.

Schwierig war das schon immer, die Geldsorgen begleiten das auch international viel beachtete Experiment mit derzeit fünf fest angestellten Mitarbeitern von Beginn an. Doch jetzt sei man an einem Punkt angekommen, an dem es die knapp 1.000 Mitglieder nicht mehr allein schaffen und die Bevölkerung um Hilfe bitten ­müssen, so der Leiter von CineCiutat, Javier ­Pachón, bei einer Pressekonferenz am Dienstag (11.2.).

Bei einer nicht öffentlichen Kampagne haben seit Dezember bereits 61 Kinofans 17.000 Euro gespendet. Nun startet auch eine Crowdfunding-Kampagne im Internet, mit der in einer ersten Phase 32.000 Euro eingesammelt werden sollen. „Dieses Geld wäre mindestens nötig, um dem Kino seine Würde zurückzugeben", sagt Javier Pachón. Wer in den vergangenen Monaten häufiger im CineCiutat zu Gast war, weiß, was Pachón damit meint: Ausfälle von Bild, Ton oder gar ganzen Vorstellungen waren keine Seltenheit. „Die Filmvorführer gehen schon mit einem flauen Gefühl im Bauch zur Arbeit und hoffen, dass alles gut geht."

Das Geld würde also nur für die nötigsten Reparaturen reichen. Diese Phase des Crowdfunding läuft seit Mittwoch (12.2.) und noch bis zum 22. März. „Wenn wir in diesen 40 Tagen die 32.000 Euro erreichen, können wir in eine zweite Phase gehen. Wenn nicht, müssen wir schließen", sagt Pachón.

Sollte die zweite Phase erreicht werden, hoffe man in den darauffolgenden 40 Tagen bis zum 1. Mai auf weitere rund 30.000 Euro. „Mit dann rund 60.000 Euro könnten wir schon davon sprechen, dem Kino einen neuen Dreh zu geben", sagt Pachón. Ihm schweben etwa neue Soundsysteme vor oder die Möglichkeit, die Säle mit Internetanschluss auszustatten, um dort auch Tagungen, ­Videokonferenzen oder Gaming-Sessions abzuhalten. An Ideen mangelt es nicht.

Noch besser wäre natürlich ein richtig großer Sponsor. Die Leitung von CineCiutat hat die Anregungen der Besucher sowie eigene Ideen zu­sammengetragen und Kostenvoran­schläge eingeholt. Rund 430.000 Euro wären demnach nötig, um aus dem Kino ein „CineCiutat 2.0" zu machen. „Wir werden ja noch träumen dürfen", sagt Pachón, übrigens auch in einem auf der Website der Kampagne eingestellen Video.

Zwar vermied Javier Pachón direkte Schuldzuweisungen, doch gehe es nicht mit rechten Dingen zu, wenn eine Bürgerinitiative ein derartiges Projekt auf die ­Beine stellt, ohne Subventionen auskommt und trotzdem noch jeden Monat knapp 10.000 Euro an Miete und Gemeinschaftskosten für die Säle an die Stadt Palma überweisen muss. Das CineCiutat trägt seit der Übernahme der Renoir-Kinos schwer an dieser aus rechtlichen Gründen lange in Stein ge­meißelten Miete. Zumindest hier gibt es ­Bewegung, in absehbarer Zeit rechnet ­Pachón mit einer Erleichterung. Doch dann könnte es vielleicht zu spät sein.

Spenden können Sie unter goteo.cc/salvemcineciutat