Casting: Musical-Kompagnie sucht Kinder-Darsteller auf Mallorca

Das Musical wird im Mai in Palma aufgeführt. Das Casting ist im Februar. Foto: Veranstalter

Für das Musical "Bodyguard" (auf Spanisch "Guardaespaldas") sucht die Kompagnie Letsgo noch ein Kind, das den Sohn der Protagonistin verkörpern soll. Das Casting in Palma de Mallorca findet am 28. und 29. Februar statt. Interessenten können per E-Mail Details erfragen und sich anmelden (udicioneselguardaespaldas@gmail.com).

Gesucht wird ein Junge oder Mädchen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren mit Interesse an Tanz und Gesang. Die Aufführungen in Palma finden zwischen dem 27. und 31. Mai statt. Das Musical basiert auf dem Film von Lawrence Kasdan. /tg