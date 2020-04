Auf Mallorca gedreht: Der Trailer zur Netflix-Serie "White Lines" ist da

Lügen, Verschwörungen, Kriminalität und Familie: Die Serie "White Lines" startet am 15. Mai auf Netflix – einen Vorgeschmack gibt der am Mittwoch (22.4.) erschienene Trailer. Zwar spielt die Handlung in der Nachtclubszene von Ibiza, die Dreharbeiten fanden aber auf Mallorca statt.

Der spanische Produzent Álex Pina, der mit "Haus des Geldes" einen Welthit landete, erzählt in "White Lines" vom mysteriösen Leichenfund eines berühmten DJs aus Manchester, der vor 20 Jahren spurlos verschwunden war. Seine Schwester reist nach Ibiza, um die Wahrheit herauszufinden – und wird dabei auch mit dunklen Seiten ihres eigenen Charakters konfrontiert. /br

Hier können Sie den Trailer zu "White Lines" sehen: