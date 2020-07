Mallorca-Produktion "The F**k-It List" auf Netflix angelaufen

José Torresma ist einer der mallorquinischen Schauspieler, die in dem Film vorkommen.

José Torresma ist einer der mallorquinischen Schauspieler, die in dem Film vorkommen. Foto: Lluís Hernández

Auf der Streaming-Plattform Netflix läuft seit 1. Juli der Film "The F**k-It List" (span. "La lista de la mierda"), der teilweise auf Mallorca gedreht wurde. Für die amerikanische Romantik-Komödie, die sich an ein junges Publikum richtet, wurde während sechs Tagen im August 2018 in Portocolom gedreht.

Protagonisten des Films von Michael Duggan sind die aus den Vereinigten Staaten stammenden Schauspieler Eli Brown ("Pequeñas mentiras") und Madison Iesman.

Darum geht's

Schüler Brett Balckmore (Eli Brown) macht sich Sorgen um seine Zukunft. Er verfasst eine Liste mit Dingen, die er sich bisher nicht getraut hat, mit Kayla Pierce (Madison Iesman) zu machen. Die Liste wird viral.

In dem Film, der derzeit unter den Top 10 der Streaming-Plattform ist, spielen auch einige mallorquinische Schauspieler mit, unter anderem José Torresma. "Ich war sehr erstaunt darüber, wie organisiert das Team war. Sie verlieren keine Zeit. Wenn du ans Set kommst, musst du nicht mehr warten. Es wird direkt begonnen mit den Aufnahmen", erzählt Torresma, der 2018 Protagonist bei "Retorno" war, einem Film des mallorquinischen Regisseurs Marcos Callejo. Mallorca sei zudem sehr gut beim Kamera- und Schauspielteam angekommen. "Die Insel hat ihnen sehr gut gefallen, die Ruhe, die sie dort genießen konnten, und das gute Wetter", so Torresma. Nach dem Dreh hätten sie sich ein Auto geliehen, um die Insel weiter zu erkunden.

Neben Torresma spielen auch drei weitere mallorquinische Schauspieler in der amerikanischen Produktion mit, die etwa fünf Millionen Dollar gekostet hat. /sw