Ein neues Wandbild zeigt den Einwohnern von Sóller, wie schön sie es haben

Die Künstlerin Natalia Spitale und Vertreter des Rathauses haben am Mittwoch (22.7.) ein neues Wandbild in Sóller auf Mallorca eingeweiht. Das Werk befindet sich an einer Mauer der Plaça de les Teixidores und besteht aus vier Abbildungen. Sie zeigen verschiedene Aspekte des Ortes im Sóllertal: die Feiern, die industrielle Vergangheit und die typische Landschaft mit Zitrus- und Olivenbäumen.

Für Spitale sei es eine "Ehre gewesen", diese für Sóller typischen Aspekte zu verewigen. Bürgermeister Carlos Simarro hob hervor, dass die Bilder einen "schönen, gastfreundlichen und gemütlichen Ort" darstellen. Die Bilder würden auch dabei helfen, den Bürgern in Erinnerung zu rufen, wie schön sie es eigentlich hätten. /tg