Open-Air-Kino auf Mallorca: Das gibt's bei "Cine a la fresca" zu sehen

Ab dem 4. August und bis einschließlich 15. September organisiert das Rathaus von Palma de Mallorca zum 34. Mal das Freiluftkino "Cine a la fresca". Um die Sicherheitsmaßnahmen anlässlich der Pandemie einhalten zu können, findet das Freiluftkino in diesem Jahr im Kulturzentrum Ses Voltes unterhalb der Kathedrale statt.

Eröffnungsfilm ist am 4. August "Actrices". Der Film ist eine Hommage an die katalanische Schauspielerin Rosa Maria Cerdà, die im Juni verstorben war. Am 22. August wird zudem zu Ehren von José Luís Cuerda dessen letzter Film "Tiempo Después" gezeigt und in derselben Reihe am 9. September "Hombres olvidados" von Kirk Douglas.

Insgesamt 18 Filme werden jeweils dienstags, mittwochs und samstags beim diesjährigen Freiluftkino gezeigt. Dienstags gibt es Filme auf Katalanisch, etwa "Actrices" oder "Un plan perfecto" von Michael Hoffman (Komödie) oder "La ola sin fronteras" (Dokumentarfilm). Mittwochs können sich Besucher auf Filme freuen, die in Originalversion mit Untertiteln gezeigt werden, etwa die Komödie "Que guapa soy", der Klassiker "Ultimátum a la tierra" oder der Thriller ""Basada en hechos reales" von Roman Polanski. Der Samstag ist dann der Tag für Filme, die besonders erfolgreich waren, etwa "Bajo el Mismo techo" von Juana Macías (Komödie), "Dolor y gloria" von Pedro Almodóvar (Drama) oder "Yuli" von Icíar Bollaín (Drama).

Die Vorführungen im August finden um 21.30 Uhr statt, die im September um 21 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Interessenten müssen aber eine Woche im Voraus Karten (maximal zwei) reservieren und bei der Vorführung eine Maske tragen.

Mehr Informationen unter: Tel. 010 / 971–72 01 35 oder hier sowie in der App "Palma Cultura". /sw