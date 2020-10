Neun Museen auf Mallorca bündeln ihre Kräfte

Ein Zusammenschluss von Museen auf Mallorca hat am Freitag (2.10.) einen Plan vorgestellt, um sich in der aktuellen Situation "neu zu erfinden". Die vom Museu d'Història de Manacor gestartete Initiative "Museus com a corredors segurs" ("Museen als sichere Korridore") soll die neun teilnehmenden Museen besser miteinander vernetzen.

Das Ziel ist, die Museen durch kostenlose geführte Besichtungen für kleine Gruppen von acht bis zehn Personen bekannter zu machen. Die Besucher müssen sich nur einmalig bei einer der teilnehmenden Institutionen anmelden.

Das Projekt, das im Oktober startet und bis zum Sommer 2021 andauern soll, ermöglicht es jedem Museum, auch die Besichtungen der anderen Institutionen zu steuern und zu leiten. "Das ist eine Möglichkeit, für die Besucher den Zugang zu allen teilnehmenden Museen zu erleichtern", erklärte die Leiterin des Museu d'Història de Manacor, Magdalena Salas.



Lust auf Museen im Herbst und Winter wecken



Die Initiative soll im Herbst und Winter Lust darauf machen, Museen und Kulturerbestätten zu entdecken, die man bisher noch nie besucht hat.

Mit dabei sind neben Manacor das Schuhmuseum in Inca, das Museu de Mallorca, das Museu Marítim, das Museu de Pollença und die Kirche des Konvents, das Museu Arqueològic de Son Fornés, das Museu Balear de Ciències Naturals und der Botanische Garten in Sóller, das Es Baluard und das Museu d'Art Sacre de Mallorca. /bro