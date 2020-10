"99 Luftballons" auf dem Golfplatz von Andratx

Im saftigen Grün auf einer Picknickdecke liegen, die Tramuntana im Hintergrund genießen und den Hits der Popsängerin Nena lauschen – das klingt nach einem netten Abend. Sollte ein kleiner Knubbel unter der Decke stören, könnte es sich um einen liegen gebliebenen Golfball handeln. Denn die 60-Jährige tritt am Freitag (9.10.) auf dem Golfplatz von Andratx auf. Mit dem Konzert will der Veranstalter Legends VIP ein Lebenszeichen der Musikbranche auf Mallorca senden.

Die Idee sei aus der Situation heraus entstanden, meint Veranstalter Roland Michael. „Große Konzerte sind derzeit nicht möglich. Die ganze Branche leidet, nicht nur die Künstler. Statt mit einer Demonstration auf die ­Straßen zu gehen, wollen wir so auf die Situation aufmerksam machen. Zudem gibt das Konzert den Leuten von hier wenigstens ein bisschen Arbeit." Etwa 50 Mitarbeiter – alle von der Insel – seien an dem Projekt mit Bühnenaufbau, Licht und Sicherheit beschäftigt.

Die Bühne wird auf die Driving Range gesetzt, wo die Golfer normalerweise ihren Abschlag üben. „Das ist wie ein natürliches Amphitheater", schwärmt Michael. „Nena singt auf der ebenen Fläche, wo die Spieler abschlagen", erklärt Golfplatzchef Dirk Dünkler. „Wo die Bälle normalerweise landen, geht es den Berg hinauf. Dort sind die Decken verteilt. Es gibt so viel Platz, dass der Sicherheitsabstand problemlos eingehalten werden kann."

Zwischen Bühne und Publikum gibt es eine natürliche Barriere durch einen Sturzbach. „Der ist gut vier Meter tief. Da kommt man nicht durch." Euphorische Fans, die Nena unbedingt näher kommen wollen, werden dadurch schon mal abgehalten. „Die Leute müssen während des Konzerts ohnehin auf der Decke bleiben. Darauf weisen die Sicherheitsleute auf freundliche Art auch hin", sagt Roland Michael.

Der Veranstalter ist optimistisch, dass das Konzert auch wirklich stattfindet. „Wir ziehen das durch. Aber natürlich können wir uns nicht wehren, wenn es kurzfristig eine Än­derung der Gesetzgebung gibt." Sollte es doch zu einer Absage kommen, bekommen die Zuschauer ihr Geld zurück. „Zu 100 Prozent, selbst alle Bearbeitungsgebühren."

Der Ticketverkauf laufe gut. „Wir sind fast ausverkauft." Das Angebot richtet sich in erster Linie an deutschsprachige Residenten auf der Insel. „Doch das Nena-Konzert im Vorjahr hat gezeigt, dass sie auch englische und spanische Fans hat." Für Fans, die aus Deutschland anreisen, zahlt der Veranstalter den PCR-Test, damit die Urlauber bei der Rückkehr nicht in Quarantäne müssen. Das geht natürlich ins Geld. „Wir werden wohl gar nichts verdienen, das ist aber auch nicht das Ziel. Wir versuchen, ­kostendeckend zu arbeiten. Nena ist da auch ­flexibel und kommt uns entgegen."

Das Konzert startet zum Sonnenuntergang um 19.19 Uhr. 250 Decken für je zwei Personen stehen zur Verfügung. Die Preise variieren zwischen 90 und 350 Euro pro Person. Für 35 oder 50 Euro gibt es ­einen gefüllten Picknickkorb dazu. Diesen gibt es in den Varianten Fleisch, Fisch und vegetarisch. Infos und Kauf unter eventopoli.com