Nena-Konzert auf Mallorca abgesagt

Nena kommt nun doch nicht nach Mallorca. Der Veranstalter Legends VIP hat das Konzert abgesagt. Die 60-Jährige sollte am Freitag (9.10.) auf dem Golfplatz von Andratx auftreten.

"Wir ziehen das durch", hatte Veranstalter Roland Michael noch selbstsicher im MZ-Interview vor einer Woche behauptet. Am Dienstag (6.10.) blieb ihm keine andere Wahl, als das Konzert abzusagen. Die "ansteigenden Zahlen von Covid-19 Fällen und der damit zusammenhängenden, immer unsicherer werdenden Beschränkungen und Reisebestimmungen, sowie auch im Hinblick auf die Gesundheit der Konzertbesucher/innen und der Crew" haben die Veranstaltung unmöglich gemacht, heißt es auf der Website von Legends VIP.

Doch der eigentliche Grund ist ein anderer, wie Roland Michael der MZ verrät. "Das Rathaus von Andratx stellt sich stur und hat uns bis zuletzt keine Genehmigung erteilt." Man habe diese wie bei Konzerten zuvor fristgerecht beantragt. "Zuerst haben sie uns ans Gesundheitsamt verwiesen. Dort sagte man uns, dass wir von ihnen keine Bestätigung brauchen." Michael vermutet, dass niemand die Verantwortung für das Event übernehmen wollte. "Am Montag hat man mir im Rathaus dann gesagt, dass in einem Schnellverfahren über die Genehmigung entschieden werden sollte. Nach Rücksprache mit Nena war uns das zu unsicher", so der Veranstalter. "Am Ende stehen wir ohne Genehmigung da und riskieren eine Strafe in Höhe von bis zu 300.000 Euro, wenn wir das Konzert dennoch abhalten."

Die Nena-Fans, die sich mit Karten ausgestattet hatten, bekommen ihr Geld zurück. "Zu 100 Prozent inklusiver aller Bearbeitunsgebühren", verspricht Michael. Mit dem Konzert wollte Legends VIP die lokale Musikbranche unterstützen. "Wir waren fast ausverkauft. Damit hätten die Einnahmen die Ausgaben ausgeglichen. Wir hätten nichts verdient, aber die Arbeiter von hier hätten Aufträge gehabt. Mir blutet das Herz"

Ganz ausfallen soll das Konzert nicht. Legends VIP will sich mit Nena auf einen Ersatztermin 2021 einigen. Ende Februar feiert Nenas neues Album "Licht" Live-Premiere, die 60-Jährige geht danach damit auf Tour und spielt 29 Konzerte in Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz. Vielleicht kommt Mallorca dann noch dazu. Wieder als Picknick-Konzert. "Die Idee ist bei den Leuten gut angekommen. Wir planen mit dem Golfclub Andratx eine Serie an Picknick-Konzerten." /rp