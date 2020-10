So reagiert die Kultur auf Mallorca auf die nächtliche Ausgangssperre

Obwohl die nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca nun doch erst ab Mitternacht gelten soll, haben viele Kulturveranstalter beschlossen, an einem früheren Start für ihr Abendprogramm festzuhalten. Die zusätzliche Stunde erlaubt ihnen jedoch mehr Flexibilität, falls ein Veranstaltungsende sich einmal verzögert.

So erklärte Pep Bauzá, Leiter des Musikzentrums Es Gremi, der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass die Konzerte ab jetzt um 20.30 Uhr statt um 21.30 Uhr beginnen sollen, das Ende ist für 21.45 Uhr vorgesehen. "Mit der Ausgangssperre um 24 Uhr ist es aber nicht schlimm, wenn ein Konzert später endet. Und die Leute können so hinterher noch im Café-Bereich etwas trinken gehen oder zu Abend essen", so Bauzá.

Ein früher Beginn als Chance

Seine Hauptforderung lautet, dass der Verzehr von Speisen und Getränken in den Konzertsälen wieder erlaubt werden müsse. "Denn wenn wir schon die Zeiten und die Zuschauerzahl reduzieren müssen, sollten wir Verluste wenigstens darüber ausgleichen können." Auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag statt nur bis Samstag stehe bei Es Gremi im Raum. Den früheren Veranstaltungsbeginn sieht Bauzá auch als Chance: "So stellen wir uns ein bisschen auf die üblichen Zeiten im Norden und im Zentrum von Europa ein."

Was die Kinos betrifft, so teilte Sebastià Salom von der Gruppe Aficine mit, dass die zusätzliche Stunde eine erneute Anpassung des Programms erlaubt, und ab Freitag wieder eine zusätzliche Vorführung ermöglicht. Auch das Programmkino CineCiutat, das derzeit einer der Spielorte für das Evolution Film Festival ist, sah sich gezwungen, die letzte Vorstellung des Abends zu streichen, und hofft nun auf eine schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität.

Theater sind ohnehin kaum betroffen

Das Teatre Principal in Santanyí, das im Rahmen des Festivals s'Illo die Produktion "Test" des Tanz-Kompanie Baal zeigt, hat entschieden, die für Samstag (31.10.) um 20.30 Uhr geplante Aufführung auf 19.30 Uhr vorzuverlegen. In Palma hatte das Teatre Principal das für Mittwoch (28.10.) vorgesehene Mikrotheater bereits gecancelt, versichert aber, dass die Ausgangssperre keine Auswirkungen auf andere Programmpunkte habe, da diese ohnehin nicht so spät enden würden.

Das Organisationsteam des Festivals Alternatilla Jazz gab hingegen am Montag bekannt, aufgrund der neu beschlossenen Maßnahmen das Event abzusagen und auf 2021 zu verschieben. /bro

