Coronafall bei den Sinfonikern: Konzerte werden abgesagt

Die Balearen-Sinfoniker haben ihren ersten Coronafall: Ein Musiker des Ensembles wurde positiv auf das Covid-19 getestet, weshalb die beiden Konzerte, die für Freitag (30.10.) und Samstag mit dem österreichischen Dirigenten Leopold Hager geplant waren, abgesagt werden müssen. Es gebe zwar bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass das Ensemblemitglied sich bei einer Probe oder einem Konzert angesteckt habe, teilte Geschäftsführer Pere Malondra mit. "Die Absage ist eine reine Vorsichtsmaßnahme bis wir genauer wissen, wie weiter zu verfahren ist."

In der kommenden Woche sollen alle Mitglieder des Orchesters einen PCR-Test machen lassen, sagte Malondra weiter. Bisher zeige kein weiterer Musiker Symptome, alle seien wohlauf. Ob das für Donnerstag (5.11.) geplante Konzert mit dem deutschen Geiger Frank Peter Zimmermann ebenfalls gestrichen werden muss, könne man derzeit noch nicht sagen, erklärte ein Sprecher des Orchesters der MZ.

Aufgrund des lokalen Lockdowns und der Pandemiesituation in Manacor hat auch das Auditori de Manacor alle Vorstellungen für die kommende Zeit abgesagt. Die Absagen gelten "bis die Situation sich ändert", heißt es in einer Pressemitteilung. Betroffen sind Aufführungen des Theaters in Manacor und andere Produktionen. /jk