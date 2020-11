So viel Mallorca steckt in der Netflix-Serie "The Crown"

Die Ausstrahlung der vierten Staffel der Serie "The Crown" auf Netflix hat viel Staub aufgewirbelt und für Unruhe beim britischen Königshaus und seinem Umfeld gesorgt. An der Produktion ist auch eine Firma aus Mallorca beteiligt: Palma Pictures hat dem Produktionsunternehmen Left Bank Pictures seine Dienste während des Drehs in Spanien zur Verfügung gestellt. Dort sind einige Szenen der dritten und vierten Staffel dieser fiktiven Serie entstanden.

"Wir sind seit vier Jahren mit diesem Projekt verbunden", sagte der Leiter von Palma Pictures, Germán Traver, der MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca. "Vor acht oder neun Jahren haben wir mit dieser Produktionsfirma beim Dreh von Mad Dogs auf Mallorca zusammengearbeitet. Dann hatten wir weitere Projekte mit ihnen, und schließlich haben sie auch bei dieser großen Produktion auf uns vertraut."



Dreh an verschiedenen Orten in Andalusien



Für die Unterstützung beim Dreh wurde ein eigenes Unternehmen gegründet, bei dem zehn Mitarbeiter von Palma Pictures dabei sind. Die vierte Staffel, in der Diana Spencer auftaucht, wurde in Andalusien gedreht. "In Spanien sind ihre Reisen nach Südafrika, Sydney oder auf die Bahamas nachgestellt worden", erklärte Traver. Auch seien andere Szenen in der Wüste von Tabernas in der Provinz Almería oder an der Playa de los Alemanes in Cádiz gedreht worden. Zudem wurde Málaga zum wichtigen Protagonisten - auch Staffel 3 entstand in Andalusien.

Traver erklärte, dass die Möglichkeit eines Drehs auf Mallorca nicht erwogen wurde: "Das Drehbuch umfasst keine Reisen in den Mittelmeerraum, und auch der Besuch von Lady Di bei der spanischen Königsfamilie, der auf der Insel stattfand, ist nicht Teil der Serie." Laut Traver ist die Produktion von "The Crown" spektakulär und von großer Qualität: "Allein der Part, der in Spanien gedreht wurde, hat pro Staffel rund 5 Millionen Euro gekostet." /bro