So reagieren Theater, Kinos und Co auf die Restriktionen auf Mallorca

Die verschärften Corona-Regeln auf Mallorca, die am Mittwoch (13.1.) in Kraft treten, wirken sich auch auf die Kultur aus. Die Institutionen müssen ihre Besucherzahlen auf 30 Prozent reduzieren, was nun in vielen Fällen bedeutet, dass die Orte temporär schließen und geplante Veranstaltungen verschieben.

Den Anfang machte bereits am vergangenen Freitag der bekannte Konzertsaal Es Gremi. Auch das Auditòrium, das Trui Teatre, der Cinesa Festival Park und die städtischen Theater von Palma (Mar i Terra, Xesc Forteza und Catalina Valls) sehen sich gezwungen, mit ihrem Programm vorübergehend auszusetzen.



Einige Theater und Kinos bleiben geöffnet

Das Teatre Principal, das Teatre Sans und das Theater von Manacor hingegen wollen weiterhin geöffnet bleiben, solange die Regelungen es ihnen in irgendeiner Weise erlauben. Auch die Kinos Ocimax, Artesiete und CineCiutat geben sich nicht geschlagen und wollen eine Schließung vorerst vermeiden. Das Teatre del Mar will am Dienstag (12.1.) noch bekanntgeben, ob es weiterhin geöffnet bleibt.

Die Direktorin des CaixaForums Palma, das seine Veranstaltungen ebenfalls aufrecht erhält, erklärte: "Alle zwei Tage haben wir neue Maßnahmen und Restriktionen, deshalb müssen wir alles ständig neu durchdenken. Doch in jedem Fall sind die Menschen dankbar für die Aktivitäten, die wir veranstalten, denn es gibt ein Bedürfnis nach Freizeit und danach, allem zu entfliehen." So sei das für kommendes Wochenende angesetzte Spektakel "Papirus" etwas für Menschen, die gern träumen. /bro