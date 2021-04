Tanzfestival Palma Dansa trotzt der Pandemie

Mercedes Máis Eu, 29. April

Den Auftakt zum Festival machen im Teatre Municipal Xesc Forteza Janet Novás und Mercedes Peón. Novás ist Künstlerin, Peón Komponistin. Das Werk der beiden ist ein Hybrid aus Musik und Tanz. Die Frauen begeben sich auf der Bühne auf die Suche nach Verbindungen ihrer beiden Genres (20 Uhr, 20 Euro). Tickets: bit.ly/Tanzfestival

Picnic on the moon, 1. Mai

Campo cerrado, 1. Mai

Guateque, 1. Mai

In die Welt unschuldiger Kinder entführen Júlia Godiño und Alexa Moya das Publikum bei zwei Vorführungen (11 und 12 Uhr) im Casal de Barri de Son Cànaves. Die Protagonistinnen fragen sich, wie ein Picknick auf dem Mond aussehen würde. Die kostenlosen Tickets müssen reserviert werden: bit.ly/Tanzfestival Ebenfalls im Casal de Barri Son Cànaves beginnt um 13 Uhr „Campo Cerrado". Das 20-minütige Spektakel soll das Leben aus Sicht von Kulturschaffenden im ländlichen Spanien nach dem Bürgerkrieg zeigen. Thematisiert werden das Exil, aber auch die Allianz mit dem Regime. Auch hier gilt: Karten vorher reservieren unter bit.ly/Tanzfestival Deutlich unbeschwerter als in „Campo Cerrado" geht es am Abend des 1. Mai im Pavelló de Son Oliva zu. Die Kompanie Unaiuna zeigt mit „Guateque" einen Teil der Zusammenarbeit mit dem Teatre Principal in Palma. Die drei Szenen haben allesamt Partys vor allem junger Leute zum Inhalt, die feiern und tanzen. Kostenlose Tickets vorher reservieren: bit.ly/Tanzfestival