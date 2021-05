Autokino mit tollen und sogar deutschen Filmen auf Mallorca

Mallorca bekommt ein Autokino, das Autocine Mallorca. Zumindest probeweise für zwei Wochen. Zwischen dem 28. Mai und dem 10. Juni baut die Firma Moviescreens España an der Ausfahrt 1A von Palmas Ringautobahn (Adresse Carrer Marie Behen, 8) eine große Leinwand auf. Gezeigt werden zunächst 14 Filme zum größten Teil auf Spanisch. Es sollen aber auch vereinzelt Filme in englischer und deutscher Originalsprache vorgeführt werden.

"Uns ist es wichtig, auch das multikulturelle Publikum auf der Insel anzusprechen", erklärt Sandra Seeling Lipski, die als Gründerin und Leiterin des Evolution Film Festivals (EMIFF) zu den Organisatoren des Pilotprojekts gehört. Mit im Team ist auch das Programmkino CineCiutat, über dessen Website man die Eintrittskarten für die Vorführungen kaufen kann.

Den Anstoß für die Initiative gaben die Freiluft-Filmvorführungen im Corona-Sommer 2020 in Palmas Kulturzentrum La Misericòrdia. "Der Erfolg machte uns deutlich, dass wir eine neue Form, ins Kino zu gehen, erschaffen müssen, die an die Zeiten angepasst ist, in denen wir leben. Autocine Mallorca ist eine hundertprozentig sichere Art Kino im eigenen Auto zu erleben", so Seeling Lipski.

Die Eintrittskarten kosten 10 Euro pro Person. Für Kinder unter 5 Jahren ist der Eintritt frei. Zugelassen sind vier Personen pro Fahrzeug. Die 14-tägige Filmreihe beginnt mit "Wonder Woman" (USA, 2017). "Wenn wir sehen, dass die Resonanz in den zwei Wochen positiv ist, machen wir mit weiteren Aufführungen weiter", verspricht die Organisatorin. /tg