Fünf starke Konzerte beim Port Adriano Mallorca Festival

Beschwingt und fröhlich, fast sorglos klingt Felípe Menéndez, Leiter des Port Adriano Mallorca Festival, im MZ-Gespräch. „Alles ändert sich die ganze Zeit, aber davon sollte man sich nicht bremsen lassen", sagt er. „Wir organisieren ja auch das Géiser Festival, das im Moment stattfindet. Im Zeitraum von nur zwei Wochen haben sich die Bestimmungen dabei dreimal geändert. Es ist absolut verrückt. Richtig durchatmen kann man immer erst nach der Show." Mit der Zeit stellt sich aber offenbar dennoch eine gewisse Entspanntheit im Umgang mit dem Corona-Chaos ein. Menéndez' Erfolgsrezept lautet: So sehr auf Sicherheit setzen, dass man weit über die geltenden Regeln hinausgeht und so von vornherein einen Spielraum hat, falls es wieder strenger wird.

Hinzu kommt laut Menéndez ein Glücksfall: „Eine große Neuheit bei allen Festivals ist gerade, dass die Leute zusammen an Tischen sitzen dürfen. In Port Adriano machen wir das aber schon seit neun Jahren so. Das jetzige Pandemie-Format gab es also quasi schon immer." Dass das Port Adriano Mallorca Festival zeitlich eines der letzten unter den Sommer-Festivals ist, mit vier von fünf Terminen im August, biete den zusätzlichen Vorteil, dass sich die Situation bis dahin noch weiter verbessern könnte. Vor allem bei der Anreise von Musikern aus anderen Ländern hofft Menéndez auf einfachere Umstände: „Wir glauben, dass auch internationale Namen auf dem Programm stehen müssen, denn das spiegelt den Geist unseres Festivals wider", erklärt Menéndez. „Und das war schon sehr schwierig."

Zwei hochkarätige internationale Bands

Geklappt hat es (bisher) mit zwei hochkarätigen internationalen Bands: The Dire Straits Experience (31. Juli) und Kool & The Gang (2. August). „Bei den Zielgruppen wollen wir aber beide ansprechen: ein internationales und ein nationales Publikum", betont der Festivalleiter. „Gerade im August kommen ja auch viele Urlauber vom spanischen Festland nach Mallorca." Das Abschluss-Konzert biete mit der FSO Big Band (21. August) bewusst einen Gegenpol zum Mainstream-Angebot. Und bei den Konzerten von La Oreja de Van Gogh (7. August) und Hombres G. (13. August) werden wohl besonders die Spanier über 35 glücklich. „Wir bringen damit die Freude von altbekannten Songs auf die Insel", sagt Menéndez. „Generell wollen wir in Port Adriano fünf, sechs Jahrzehnte der Musikgeschichte an vier Wochenenden Revue passieren lassen."

Port Adriano Mallorca Festival, 31.7.?21.8., ab 25 Euro, portadriano.janto.es