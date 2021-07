Im Visit Mallorca Estadi wird nicht mehr nur Fußball gespielt. Ab Oktober kann das Stadion zur Bühne umfunktioniert werden. Die Pläne hat die Veranstaltungsagentur Contemporanea Music gemeinsam mit der Stadt Palma und dem Fußballclub am Donnerstag (8.7.) vorgestellt.

Der Rasen wird von den Events theoretisch nicht beeinträchtigt. Die Bühne wird für die Konzerte auf die in den vergangenen Jahren nie genutzte Leichtathletikpiste direkt hinter das Tor in der Südkurve - das ist der Bereich rechterhands von der überdachten Haupttribüne - aufgestellt. Für Zuschauer ist dann auf der Tribüne und zusätzlich installierten Stühlen auf der Leichtathletikpiste Platz. 4.000 Besucher sollen so coronakonform die Konzerte sehen können.

Los geht es am 9. Oktober mit dem Festival Love the 90s. Über zehn Künstler sollen dann auftreten. Namen sind bislang noch nicht bekannt. Am Tag darauf gibt es ein Konzert der katalanischen Bands ZOO, Xanguito, Jazz Woman und einer weiteren noch nicht bestätigten Band. Das erste Highlight folgt am 12. Oktober mit dem Reggaeton-Sänger Rauw Alejandro.

Der 27-Jährige aus Puerto Rico gehört zu den Stars der Szene, die offenbar Mallorca für sich entdeckt haben. Im kommenden Jahr soll der Kolumbianer Maluma folgen, dessen Konzert wegen Corona um ein Jahr verschoben wurde. Im vergangenen November hat Rauw Alejandro, der eigentlich Raúl heißt, sein Debütalbum Afrodisíaco herausgegeben. Sein bekanntestes Lied ist "Todo de ti", das auf Youtube mehr als 220 Millionen Mal angehört wurde.

Große Konzerte sind auf Mallorca eine Seltenheit. Das liegt neben der Insellage zum Teil auch daran, dass es an geeigneten Veranstaltungsgeländen mangelt. Für große Events muss in die Stierkampfarena, das Velodrom oder den Veranstaltungskäfig Son Fusteret ausgewichen werden. Mit Konzerten im großen Stadion könnte sich das nun ändern. /rp