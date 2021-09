Das Beste, was lesbisches und schwules Kino zu bieten hat, gibt es vom 7. bis 12. September bei der vierten Ausgabe der „Mostra Out!“ (Muestra de Cine de Diversidad Afectiva de las Islas Baleares) in Palma zu sehen. Neu ist dieses Mal ein Kurzfilmwettbewerb, für den die Veranstalter 15 aus 114 eingereichten Beiträgen ausgewählt haben. Dazu stehen zwölf weitere LGTBIQ-Filme auf dem Programm.

Als fulminanten Start gibt es am 7.9. eine Gala im Teatre Xesc Forteza mit dem Drag-Künstler Chris Mental und dem Eröffnungsfilm „Kokon“ von Leonie Krippendorff (Deutsch mit spanischen Untertiteln). Dabei erlebt die 14-jährige Nora (Lena Urzendowsky) einen alles verändernden Sommer in Berlin, entdeckt ihre Sexualität und verliebt sich in die ältere Romy (Jella Haase). Der Eintritt ist frei.

Filme im CineCiutat

Ab dem 8.9. wird das Programmkino CineCiutat zum Hauptsitz des Festivals. Gezeigt werden Spielfilme und Dokumentarfilme aus verschiedenen Ländern, die emotionale, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zeigen. Dazu gibt es zwei Blöcke mit Kurzfilmen (Fiktion und Dokumentation). Drei davon – „Me voy“, „ROCky“ und „Sol Sol“ – sind balearische Produktionen. Die Regisseure Magda Casellas, Dani Seguí und Álex Arroyo sprechen am 9.9. im Café Carmela über ihre Erfahrungen.

„Out!“ will in diesem Jahr noch weiter hinaus, nämlich aus der Stadt: Im September und Oktober gibt es in Andratx, Binissalem, Porreres und Puigpunyent noch weitere Gelegenheiten, „Kokon“ und die Kurzfilmblöcke zu sehen.

Alle Infos zum Programm finden Sie auf der Website mostraout.es. Die Karten für die Vorstellungen im CineCiutat gibt es im Sparpaket (vier Filme für 16 Euro, mit Jutebeutel dazu für 20 Euro) an der Kinokasse oder als Einzeltickets für 5 Euro auf cineciutat.org. /bro