Mit diesem Foto von der Hafenmole in Palma de Mallorca hat es Jens Kruse in das Finale des internationalen Urban Street Photo Award 2021 geschafft. Es entstand an einem Augustmorgen, wie er der MZ berichtet.

„Von der gegenüberliegenden Straßenseite fiel mir das Kreuzfahrtschiff mit rauchendem Schornstein auf“, erzählt Kruse. „Auf dem Gehweg passierten Radfahrer und Jogger, die die frühe Stunde nutzten. Eine Bildidee ließ mich über die Straße gehen, und nach zwei Dritteln des Wegs hatte ich diesen Wunderblick des Pools mit dem Schiff! Nun brauchte ich eine Geschichte dazu, und dies ging nur von dieser Position aus, also ziemlich weit auf der viel befahrenen Straße. Ich wartete die Grünphase der Fußgängerampel ab, mehrere Male. Und da kam sie, die Joggerin. Ich wusste den Schatten zu berechnen, den sie werfen würde. Die Autos hatten Grün! Egal, sie werden mich schon nicht umfahren?! Unter Hupkonzerten hatte ich nur einen Schuss.“

Weitere Fotos von Jens Kruse finden Sie auf der Website www.jfkstreetphotography.com.