Das diesjährige Gastland Kuba bringt Jazz von Insel zu Insel: Die fünfte Edition des Alternatilla Jazz Festival beschert uns bis zum 8. Dezember insgesamt zwölf Konzerte an neun verschiedenen Orten auf Mallorca sowie eines auf Menorca.

Ein Highlight verspricht der Auftritt des kubanischen Pianisten Roberto Fonseca zu werden: Der Musiker spielt mit seinem Trio am 28.11. auf der Nachbarinsel und am 6.12. nochmals im Teatre Principal in Palma.

Am 18.11. gastierten der Jazz-Saxofonist Llibert Fortuny und der Schlagzeuger Gergő Borlai in Porreres, am 19.11. geben sich die Sängerin Magalí Sare und der Gitarrist Sebastià Gris in Llucmajor die Ehre.

Mehrere internationale Musiker formieren sich am 20.11. zur Alternatilla Jazz Band und treten gemeinsam in Muro auf. Am 26.11. gibt die spanische Sängerin Mayte Alguacil mit ihrem Trio ein Konzert in Sant Llorenç. Eine Kombo mit Jorge Vistel, Pere Bujosa, Joan Moll und Gianni Gagliardi ist am 27.11. im Teatre Municipal Xesc Forteza in Palma zu hören.

Im Dezember können Sie sich schon folgende Konzerttermine vormerken: The Cuban Jazz Syndicate am 3.12. in Pollença, das Pep Garau Sextet am 4.12. im Xesc Forteza in Palma, Vistel Brothers am 5.12. in Sa Pobla, El Comité am 7.12. im Teatre Principal in Inca sowie das Abschlusskonzert mit dem kubanischen Jazz-Trompeter Carlos Sarduy und mallorquinischen Musikern am 8.12. in Esporles. Karten (12 Euro, Teatre Principal: 8–25 Euro) auf alternatilla.com.