Die letzten Wochen des alten und die ersten Tage des neuen Jahres halten auf Mallorca allerlei musikalische Höhepunkte bereit. Viel geboten ist etwa auf den deutschen Künstlerfincas der Insel. Auf Can Brut bei Cas Concos bereichert der Pianist Vladimir Skomorokhov, der auch als einer der besten Organisten Russlands gilt, die Feiertage mit seinem Können, und das gleich dreimal (jeweils um 15 Uhr): Am 26.12. spielt er ein Weihnachtskonzert, am 31.12. ein Silvesterkonzert, am 1.1. ein Neujahrskonzert.

Die Kulturfinca Son Bauló schwenkt mit einem Musikmix auf die Zielgerade von 2021 ein: Am 12.12. laden Dani Roth & Aninha Paschoal zur brasilianisch beschwingten Matinee um 13 Uhr. Der Blues-Meister Hans Theessink gibt am 17.12. um 18 Uhr ein Zusatzkonzert, weiter geht es am 19.12. um 19 Uhr mit Jazz und Blues des Paul Gant Quartett.

„Klassisch-romantische Weihnacht“ klingt am 26.12. um 13 Uhr nach der Capella de les Escolapiés mit der Mezzosopranistin Waltraud Mucher. Für die Silvesterparty mit der New Yorker Sängerin Sheela Gathright gibt es nur noch eine Warteliste. Am 2.1. um 13 Uhr wird dann auf Son Bauló das Jahr 2022 mit Neujahrs-Jazz des Manfred Kullmann Trio begrüßt.

Chorgesang für den guten Zweck

Im Dezember bekommen Sie zu vielen Gelegenheiten auch Konzerterlebnisse und gute Taten im Paket: Zugunsten der Caritas auf Mallorca singen Universitätschöre am 11.12. um 19 Uhr in der Gemeindekirche Mare de Déu dels Dolors in Manacor, und am 12.12. um 12 Uhr der Alten-, Jugend- und Frauenchor der Balearen-Uni in der Kartause von Valldemossa.

Am 18.12. um 12.30 Uhr hören Sie Gesang des Kinder- und Elternchors sowie des Universtitätschors in der Església de Monti-sion de Palma zugunsten der Fundació Monti-sion Solidària. Die drei Auftritte sind Teil der Aktion „Un Present Per Una Nadala“ (Ein Geschenk für ein Weihnachtslied): Besucher werden gebeten, ein verpacktes, neues Geschenk für bedürftige Kinder mitzubringen.

Die Balearen-Sinfoniker beglücken uns vor Jahresende noch mit drei Konzerten: Am 16.12. singt der Tenor Josep Bros unter Leitung von Pablo Mielgo im Auditorium Palma und am 17.12. im Auditori de Manacor – geboten wird eine Gala mit Oper und Zarzuela. Das Benefiz-Weihnachtskonzert für Sonrisa Médica mit dem Dirigenten Pablo Urbina und den Nachwuchsmusikern von Petita Simfònica findet am 22.12. um 20 Uhr im Kongresszentrum in Palma statt.

Auch beim Neujahrskonzert, das am 1.1. um 20 Uhr am selben Ort aufgeführt wird, sind die jungen Musiker dabei und spielen ein festliches Programm mit vielen Walzern unter Leitung von Pablo Mielgo. Eine Wiederholung gibt es am 2.1. um 18.30 Uhr im Teatre de Manacor.

Für das Vokalensemble Cap pela stehen in diesem Monat ebenfalls noch drei Konzerttermine an: Die Gruppe tritt am 12.12. um 18 Uhr in der Església Sant Bartomeu in Alaró auf und am 16.12. um 20 Uhr gemeinsam mit SimfoVents im Trui Teatre, wobei die Einnahmen an die Organisation Mallorca Sense Fam gehen. Der letzte Auftritt ist das Weihnachtskonzert am 25.12. um 19.30 Uhr im Auditori de Manacor.

Auch das traditionelle Weihnachtskonzert der Chöre des Teatre Principal in Palma am 16.12. um 20 Uhr sollten Sie sich schon einmal im Kalender anstreichen.

Kontrastprogramm mit Post-Punk und Rock

Wer hingegen ein Kontrastprogramm zu Chorgesang und Klassik braucht, der kann sich das Winterfestival „Mallorca Live Nights“ vormerken. Das erste Konzert der Reihe gibt die spanische Post-Punk-Band Belako am 18.12. um 21 Uhr im Es Gremi. Am 7.1. tritt dort um 21 Uhr die Rockband Los Zigarros auf. Vier weitere Festivaltermine folgen in den kommenden Monaten.

Der Musiksaal Es Gremi veranstaltet freilich dieser Tage noch mehr Konzerte, die nicht nach stiller Nacht klingen: Am 23.12. um 21 Uhr gibt es etwa katalanischen Indie-Pop mit Da Souza, am 26.12. um 19 Uhr spielt die Metallica-Coverband Trallery, am 28.12. um 21 Uhr die mallorquinische Indie-Pop-Band The Prussians. Am 30.12. um 21 Uhr steht das letzte Konzert 2021 mit Folk, Rock, Blues und Pop von Susana Lois und Gerónimo Serena an.

Ein weiteres Duo spielt am 17.12. um 21 Uhr im Novo Café Lisboa: Die mallorquinischen Musiker Miquel Serra und Maria Jaume geben zusammen ein Akustikkonzert. Noch mehr musikalischen Genuss von der Insel gibt es mit der Pop-Rock-Kultband Anegats, die am 17.12. um 21 Uhr im Teatre de Petra auftritt.

Und dass die Mallorquiner richtig feiern können, wissen alle, die schon mal das Patronatsfest der Balearen-Hauptstadt am Festtag des Heiligen Sebastians, Sant Sebastià, miterlebt haben. Rund um den Festtag am 20.1. wird es 14 Konzerte in Palma geben. Sieben davon sind bereits angekündigt: Natalia Lacunza (19.1.), Roba Estesa (19.1.), Princesesbarbudes (19.1.), Qanarusa (19.1.), Al-Mayurqa (19.1.), La Casa Azul (21.1.) und Cariño (21.1.). Auch wenn es noch ein Weilchen hin ist, darf man sich jetzt durchaus schon auf das Fest freuen.