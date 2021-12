Wer sich nach gemütlichen Familien-Filmabenden an den Weihnachtstagen fragt, wie er die Kinder jemals wieder von der Glotze fortlocken kann, sollte ihnen einen Besuch im Caixa Forum Palma vorschlagen: Mit der Schau „Pixar. Constru-yendo personajes“ können Sie noch bis zum 9. Januar in den Kreativprozess hinter den beliebten Filmen der Pixar Animation Studios eintauchen. Zu sehen gibt es parallel die zum selben Datum endende, neue Ausstellung „Las chicas somos guerreras... y también ingenieras (y científicas, tecnológicas, matemáticas)“. Das Gemeinschaftsprojekt mit dem British Museum zollt Frauen in der Wissenschaft Tribut.

Natalia Bento: Limitierte Editionen

Bei Natalia Bento Art Contemporani in Alaró gibt es bis zum 15. Januar rare Stiche, Lithografien und Serigrafien von international bekannten Künstlern wie Hannah Collins oder Dennis Oppenheim zu entdecken.

Galería Roy: Farbe und Geometrie

„Die Kraft der Farben“ dürfen Sie bis 16. Januar bei der gleichnamigen Ausstellung in der auf konstruktiv-konkrete Kunst spezialisierten Galería Roy in Felanitx erleben. Die kraftvollen geometrischen Bilder von Waldo Balart sollen Betrachtern den Weg zur Erkenntnis ebnen.

Casal Solleric: Kunst und Comics

Viel zu bestaunen im Casal Solleric: Da wären die Ausstellungen „Vuelo, luego existo“ von Diana Coca sowie „Exposades però invisibles“ von Laura Marte über die Sorgen der Zimmermädchen („Kellys“). Vor allem aber kommen Comic-Fans auf ihre Kosten: Bis 9. Januar sind fünf bildgewaltige Projekte im Rahmen des Festivals Còmic Nostrum zu sehen. Wie im Caixa Forum stehen auch hier Frauen in der Wissenschaft im Fokus.

Museu Fundación Juan March: Witz

Sie finden, dass sich die Kunstwelt selbst zu ernst nimmt? Dann sprechen Ihnen die „Artoons“ von Pablo Helguera in der Ausstellung „La comedia del arte“ bestimmt aus der Seele. Dazu gibt es eine weitere Schau von Ángel Ferrant mit Skulpturen, Reliefs und Zeichnungen.

Baró Galería: Landschaften

Ángel Marcos, Paula Anta und Rosell Meseguer zeigen in der Gruppenausstellung „Paisajes de Resistencia“ verschiedene künstlerische Perspektiven auf Themen wie Territorien, Bevölkerung, Geografie und Landschaft auf.

Galeria Fran Reus: Frischer Blick

Gewohnt bunt und schrill geht es in den zwei neuen Gruppenausstellungen der Galería Fran Reus zu: Im Erdgeschoss zeigen bei „Strike me a pose“ fünf Künstler frische Ansätze zum Genre der Porträtmalerei. Im Untergeschoss durften sich in der Schau „Panorama #5“ wieder junge Nachwuchstalente austoben.

Es Baluard: Sammlung in frischem Glanz

Wer lange nicht mehr im Es Baluard war, darf sich über viel Neues freuen: Mit „Personae. Máscaras contra la barbarie“ präsentiert das Museum seine Sammlung seit Kurzem in frischem Gewand, darunter viele Schlüsselwerke. Zudem locken aktuell drei sehenswerte Sonderausstellungen: „Las islas“ von Rogelio López Cuenca und Elo Vega, „MALC. Pensar el pie, mover el entorno“ von Lara Fluxà und „El archivo del polvo: An Ongoing Project“ von Elena del Rivero. Extra-Tipps: Am 29. und 30. Dezember gibt es einen Workshop mit der Schauspielerin Lucía Sánchez für Familien mit Kindern von 3 bis 5 Jahren. Am 31. Dezember ist Tag der offenen Tür.

Cas Retratista: Filmreife Porträts

Der Fotograf Gaizka Taro arbeitet am liebsten mit seiner 130 Jahre alten Großformatkamera. Für ein aktuelles Projekt hat er die gesamte Crew der IB3-Fernsehserie „Pep“ vor diese besondere Linse geholt. Die so entstandenen, einfühlsamen Analog-Porträts sind bis zum 17. Januar in Taros Ausstellungsraum „Cas Retratista“ in Montuïri zu sehen.