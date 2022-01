Langfristige Planungen sind wegen der Pandemie immer etwas gewagt. Doch wenn das musikalische Programm auf Mallorca das hält, was die Vorschau verspricht, wird es ein bombastisches Jahr. Machten die großen Namen sonst immer einen großen Bogen um die Insel, wenn es um das Thema Konzerte ging, können Urlauber ihre Ferien mit ein paar richtigen Krachern verbinden.

Das Strauss Festival Orchestra startet mit einer Hommage an die weltbekannten Filmkomponisten Hans Zimmer („König der Löwen“, „Gladiator“) und John Williams („Star Wars“, „Indiana Jones“) in Palmas Auditorium am 8. Januar ins neue Jahr. Auf der selben Bühne steht Sängerin Rozalén am 4. Februar. Die 35-Jährige stürmt mit ihren sanften Klängen regelmäßig an die Spitze der spanischen Charts. So auch mit ihrem Album „El árbol y el bosque“ von 2020, dessen Lieder zu hören sein werden. Ähnlich erfolgreich ist Vanesa Martín, die am 17. und 18. März kommt (auditoriumpalma.koobin.com).

Rockiger geht es im Es Gremi zu, wo es ab 7. Januar regelmäßig Konzerte der Mallorca Live Nights gibt. Das Highlight ist der Auftritt der vier Rockerinnen aus Madrid von der Gruppe Hinds am 9. April. Die jungen Frauen stehen für schnelle Gitarrenriffs und klassischen englischen Indie-Rock. Wer Tickets für das Mallorca Live Festival hat, bekommt zehn Prozent Rabatt (mallorcalivemusic.com).

Im Sommer geht es dann Schlag auf Schlag. Der Liedermacher Pablo Alborán lässt am 3. und 4. Juni die spanischen Frauenherzen in Palmas Auditorium höherschlagen. Auf dem Golfplatz in Andratx steht am 14. Juni die Classic Rock Night an, bei der Foreigner („I want to know what love is“) und Kim Wilde („Kids in America“) spielen (legendsvip.com).

Das größte Festival der Insel, das Mallorca Live, steht vom 24. bis 26. Juni an. Zum Aufgebot gehören unter anderem Christina Aguilera, Muse, Franz Ferdinand, C. Tangana, Justice und Metronomy. Selten waren bei dem Festival auf dem Gelände des alten Wasserparks in Calvià so viele internationale Topstars zu sehen (mallorcalivemusic.com).

Reggaeton-Fans werden im Juli vor eine knifflige Entscheidung gestellt. Am Wochenende 16./17. Juli steht das Reggaeton Beach Festival im Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas in Inca an. Bei der vorherigen Ausgabe 2019 im Son Fusteret war das Festival restlos ausverkauft. Das Line-up kann sich sehen lassen: Daddy Yankee („Gasolina“), Bad Bunny („Estamos bien“) und Rauw Alejandro („Todo de ti“) sind unter anderen bislang bestätigt (reggaetonbeachfestival.com).

Zeitgleich steht am 17. Juli das Konzert von Reggeaton-Gott Maluma („Felices los cuatro“) an. Der Auftritt des Kolumbianers in der Stierkampfarena in Palma war schon für 2021 geplant, musste wegen der Pandemie aber verschoben werden (festicket.com).

Noch ein weiterer Künstler von Weltformat spielt am 17. Juli. Bryan Adams tritt auf dem Golfplatz von Andratx auf. Sicherlich zu hören sein werden Hits des Schmusesängers wie „(Everything I do) I do it for you“, „Summer of 69“ und „Please forgive me“.

Geplant sind auch mehrere Auftritte bekannter Künstler im Rahmen der Konzertreihe Cultura es vida des mallorquinischen Veranstalters Trui. Bislang ist nur das katalanische Duo Estopa auf Palmas Veranstaltungsgelände Son Fusteret am 21. Juli bestätigt. Die Brüder David und José Manuel Muñoz verbinden Punk-Rock mit spanischer Gitarrenmusik. Die Mischung wird denn auch Rumba-Rock genannt (sonfusteret.janto.es).

Einen Tag später, am 22. Juli, spielt Lionel Richie in Palmas Stierkampfarena. Auch der US-amerikanische Sänger und Oscargewinner sollte schon 2021 nach Mallorca kommen. Die Fans können sich auf Hits wie „All night long“, „Hello“ oder „Say you, say me“ freuen.

Der Auftritt von Lionel Richie gehört zur Konzertreihe des österreichischen Veranstalters Legends VIP, der in den Wochen darauf viele Rock-Pop-Legenden auf die Insel holt. Trevor Horn etwa ist als Sänger der Buggles bekannt. Die britische Truppe landete 1979 mit dem Lied „Video killed the radio star“ einen Welthit. Horn tritt am 27. Juli auf dem Golfplatz von Andratx auf.

Am 5. August spielen am selben Ort The Boomtown Rats, die Band vom Live-Aid-Initiator Bob Geldof. Der größte Hit der irischen Gruppe ist „I don’t like mondays“. Am 10. August folgt auf dem Golfplatz die Blues Night. Dann treten mit Tito Jackson und Chris Jagger die Geschwister bekannter Musiker auf.

Weiter geht es am 19. August mit Tony Hadley, ebenfalls auf dem Golfplatz von Andratx. Der Engländer war der Sänger von Spandau Ballet, die in den 80er-Jahren mit „True“ und „Gold“ große Hits hatten.

Den Abschluss der Golf-Konzerte bildet Richard Marx am 25. August. Der 58-jährige US-Amerikaner zählt zu der Kategorie Kuschelrocker. Sein bekanntestes Stück ist die Ballade „Right here waiting“.