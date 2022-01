Die Stadt Palma de Mallorca hat beschlossen, die traditionellen Konzerte zum Stadtfest Sant Sebastià wegen der hohen Corona-Infektionszahlen auf der Insel auszusetzen. Allein am Donnerstag (6.1.) wurden fast 5.000 neue Fälle gemeldet.

Der Stadtrat für Bürgerbeteiligung, Alberto Jarabo, erklärte, dass die Stadtverwaltung angesichts der Pandemie-Situation auf den Inseln "die institutionelle Verpflichtung habe, verantwortungsbewusst zu handeln", und beschloss daher im Einvernehmen mit den verschiedenen beteiligten Organisationen - Orgull Llonget und der Bruderschaft von Sant Sebastià -, die Konzerte zu verschieben. Laut Jarabo unterstützen die Künstler die Entscheidung.

Am Vorabend des Patronatsfestes, das traditionell am 20. Januar gefeiert wird, sollten unter anderem der international bekannte mallorquinische Rapper Rels B, die schwedische Garage-Band The Hives, die Indierockerin Maika Makovski, die spanische Popband La Casa Azul und die andalusische Rapperin Mala Rodriguez auftreten. Man werde daran arbeiten, neue Termine für die Konzerte zu finden, sobald sich die epidemiologische Lage stabilisiert hat, versprach Jarabo.

Tiersegnungen werden stattfinden

Keine Absage erteilte die Stadtverwaltung dagegen den Kinderaktivitäten rund um Sant Sebatià Petit sowie anderen Punkten des Festivalprogramms, die im Freien oder an Orten mit kontrollierter Sitzplatzkapazität stattfinden. So werden auch die traditionellen Tiersegnungen am 17. Januar abgehalten - allerdings unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen und mit der Prämisse, Menschenansammlungen zu vermeiden. /pss