Es ist wohl die Untertreibung des Jahrhunderts, dass Joana Marcús auf ihrem Instagram-Profil über sich selbst schreibt: „Versuch einer Schriftstellerin und Studentin der Psychologie.“ Beim MZ-Treffen bringt die Frage danach die 21-Jährige zum Erröten: „Wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Beschreibung seit 2018 nicht mehr geändert“, sagt sie.

Eine Korrektur wäre jedenfalls dringend vonnöten, denn die Mallorquinerin ist ein Shootingstar der Jugendliteratur: Bei ihren Signierstunden gehen die Schlangen um mehrere Häuserblocks, wie zuletzt in Palma de Mallorca, als rund 700 Fans vor einer Buchhandlung warteten.

Alles begann im Internet

Dass sie heute so eine Begeisterung vor allem bei Mädchen auslöst, hat die Nachwuchs-Autorin dem Internet zu verdanken: Mit 13 Jahren begann sie, auf der Plattform „Wattpad“ eigene Erzählungen zu veröffentlichen. Der Clou des Portals ist, dass die Leserinnen und Leser den gesamten Schreibprozess miterleben und ihr Feedback geben.

„Jeder kann dort ein Buch schreiben. Aber damit wirklich erfolgreich zu sein, ist schon schwieriger, weil man zwischen all den Leuten herausstechen und seine eigene Stimme finden muss“, sagt Marcús. Sie selbst hat das im Laufe der Zeit mit Bravour geschafft: Verlage wurden auf sie aufmerksam, 2017 konnte sie ihr Debüt in Papierform, „Irresistible propuesta“, publizieren.

„Antes de diciembre“, der Beginn einer vierteiligen Saga, wurde auf Wattpad schwindelerregende 83 Millionen Mal aufgerufen (Stand: 25.1.) und erschien im November 2021 beim Verlag Penguin Random House. Dass sich die Verleger, die gezielt auf dem Portal nach neuen Talenten suchen, nur an den Aufrufen orientieren, glaubt Marcús indes nicht.

Als Beweis führt sie ihre nächste Publikation an, die bereits in den Startlöchern steht: Am 16. Februar bringt Planeta „Ciudades de humo“, den ersten Teil der Trilogie „Fuego“ heraus: „Das ist nicht im Entferntesten meine meistgelesene Geschichte auf Wattpad, aber sie hat den Verlag interessiert“, so Marcús.

Und sie wird mit Sicherheit nicht die letzte sein, die den Sprung ins Buchregal schafft. Ambitionen, ihre Zielgruppe zu wechseln, hat die Autorin derzeit nicht: An der Jugendliteratur reize sie die Narrenfreiheit, denn Erwachsene hätten viel klarere Vorstellungen davon, was sie lesen möchten und was nicht. „Jugendliche wissen zwar auch, was sie wollen, aber sie lassen einem mehr Freiraum, verschiedene Wege auszuprobieren“, sagt sie.

Liebesgeschichten zum eigenen Vergnügen

In Sachen Genres sei sie ein Chamäleon, sie schreibe „ein bisschen von allem“, damit sich bloß keine Langeweile einstellt. Sie selbst liebt „Twilight“ und „Harry Potter“ ebenso wie Jane Austen, der sie einen Einfluss auf ihre eigene Gestaltung humorvoller Dialoge zuschreibt. Im Gespräch mit der Schriftstellerin bekommt man den Eindruck, dass sie weniger mit Ehrgeiz an die Sache herangeht als mit der spielerischen Leidenschaft, typische Teenie-Roman-Zutaten wie Vampire oder Magie zu etwas Originellem zusammenzufügen. „Wenn ich beim Lesen eine Science-Fiction-Phase habe, dann macht es mir selbst Spaß, Science-Fiction zu schreiben. Aber gerade dieses Genre bedeutet viel Arbeit“, sagt Marcús. In diese Kategorie fällt etwa „Ciudades de humo“ über eine Androidin, die sich in einen Menschen verliebt.

Zeitgenössische, „normale“ Liebesgeschichten schreibe sie hingegen eher zwischendurch aus Lust an der Freude, sagt sie. Ein Paradebeispiel dafür ist „Antes de diciembre“, wo ihre Protagonistin, Studienanfängerin Jenna Brown, mit der Entscheidung ihres Freundes konfrontiert wird, eine offene Fernbeziehung zu führen. „Das Thema der verbotenen Liebe spielt darin eine große Rolle“, sagt Marcús. „Das fesselt die Leute.“ Als 17-Jährige begann sie die Erzählung, die in der Ich-Perspektive geschrieben ist und von lebendigen Wortwechseln lebt. Die weiterhin zugängliche Version im Netz ist eine Rohfassung, die gedruckte bekam noch einen Feinschliff.

Auch auf Youtube aktiv

Dass viele Leserinnen und Leser die Geschichte schon aus dem Netz kannten, hindert sie offensichtlich nicht daran, sich auch noch das Buch zu kaufen: „Ich glaube, sie sind stolz darauf, dass sie von Anfang an bei der Entstehung der Geschichte dabei waren“, sagt die Autorin. „Ich bin da genauso: Wenn ich ein Buch schon in digitaler Form mochte, will ich es auch gedruckt besitzen – ich genieße das Lesen viel mehr, wenn ich das Buch in meinen Händen halte. Dann ist es wirklich meins.“

Obwohl sich bei ihr ohnehin fast alles um Bücher dreht, sucht die 21-Jährige auch privat Entspannung in der Lektüre. Wenn sie nicht liest, schreibt oder für Prüfungen ihres Online-Studiums lernt, bastelt sie Videos für ihren Youtube-Kanal, der 158.000 Abonnenten hat. Besonders beliebt bei ihren Followern sind lustige Kommentare zu Filmen und Serien. Wer an so vielen Projekten gleichzeitig arbeitet, verliert schon mal den Überblick. So weiß Marcús selbst nicht auf Anhieb, wie viele Bücher sie inzwischen auf Wattpad veröffentlicht hat. Nach einem kurzen Moment des Überlegens sagt sie: „Ich glaube, es sind sechzehn ...“

Vormerken: Am 19. Februar präsentiert Joana Marcús ihr neues Buch in der Librería Agapea in Palma.