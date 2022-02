Die französische Sängerin Zaz, die 2010 mit dem Hit "Je veux" die Charts gestürmt hatte, soll am 31. Juli 2022 erstmals auf die Insel kommen und ein Konzert im Rahmen des "Mallorca Live Summer" geben. Das haben die Veranstalter der Konzertreihe, die nach dem für Ende Juni angesetzten "Mallorca Live Festival" stattfinden wird, am Donnerstag (3.2.) bekanntgegeben.

Isabelle Geffroy, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt, will auf dem ehemaligen Aquapark-Gelände in der Gemeinde Calvià ihr fünftes Album "Isa" (2021) präsentierten, das sie während des Lockdowns 2020 aufgenommen hatte. Prominente Unterstützung bekam sie dabei von Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Trost für die enttäuschten Fans von Zaz?

Sollte der Auftritt von Zaz wirklich stattfinden, wäre das womöglich eine Entschädigung für ihre Fans auf der Insel, die 2019 in die Röhre schauen mussten: Das Konzert war damals nur wenige Minuten vor Beginn abgesagt worden, als sich schon rund 3.500 Zuschauer auf dem Gelände versammelt hatten. Als offizieller Grund war ein ausgefallener Flug genannt worden.

Beim Mallorca Live Summer ist Zaz nicht der einzige Neuzugang auf dem Line-up: Die Rockband No Te Va Gustar aus Uruguay soll am 5. August spielen, die Gruppe Morgan am 13. August mit dem neuen Album "The River and the Stone" auf der Bühne stehen.

Die drei neu angekündigten Acts gesellen sich zum bisherigen Programm der Konzertreihe: La M.O.D.A. (22. Juli), Coque Malla (24. Juli), Bunbury (30. Juli), Mägo de Oz (11. August), Dani Martín (12. August) und Leiva (25. August). Tickets gibt es im Vorverkauf ab 22 Euro (Zaz: ab 49 Euro) auf der Website mallorcalivemusic.com.