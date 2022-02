Der Berliner DJ Paul Kalkbrenner tritt am 10. Juli im Rahmen des Origen-Festivals auf Mallorca auf. Der 44-Jährige, der unter anderem für Hits wie "Sky and Sand" oder "Aaron" bekannt ist, spielt als Headliner des dritten Festivaltermins. Damit holt er seinen Auftritt von 2020 auf der Insel nach, der wegen der Pandemie abgesagt werden musste.

Das Origen Fest ist eines der größten Festivals für elektronische Musik auf der Insel und findet auf dem Gelände Son Fusteret in der Nähe des Gewerbegebiets Son Castelló in Palma de Mallorca statt. Für dieses Jahr sind fünf Termine vorgesehen: 14. Mai, 5. Juni, 10. Juli, 14. August und 4. September. Zu den weiteren bisher bekannten Headlinern gehören der Schweizer DJ Luciano, der junge Londoner Michael Bibi sowie der Ibiza-Veteran Paco Osuna (alle am 14. August).

Der andalusische DJ Wade ist für den 14. Mai angekündigt. Das Festival fand erstmals im Jahr 2018 statt. Im Jahr 2019 kamen auf alle Termine verteilt ingesamt 30.000 Zuschauer. Aufgrund der Pandemie musste es in den vergangenen beiden Jahren abgesagt werden.

Karten für alle fünf Termine des Origen-Festivals kosten 120 Euro und sind auf der Website des Festivals erhältlich. Tickets für die einzelnen Termine sind noch nicht verfügbar.

Rekord mit dem Song "Sky and Sand"

Kalkbrenner hat fünf Studioalben und zwei Soundtracks veröffentlicht. Sein Album "7" erreichte im Jahr 2015 Platz eins der deutschen Charts. Mit seiner - gemeinsam mit seinem Bruder Fritz produzierten - Single "Sky and Sand" aus dem Film "Berlin Calling" stellte er einen bislang ungebrochenen Rekord auf: Der Song hielt sich 129 Wochen in den Charts. Kalkbrenner hatte in dem Film die Hauptrolle als DJ Ikarus gespielt.

Bereits am 30. April wird Kalkbrenner bei der Saison-Opening-Party im Club Ushuaia auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza zu sehen sein. Neben Kalkbrenner tritt dort unter anderem auch der deutsche DJ Kölsch auf. Karten für das Event, das ebenfalls erstmals nach zwei Jahren Pause stattfindet, sind hier erhältlich. /pss