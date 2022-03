Gemälde, Möbel, Dekorationsstücke und exakt eine Fotografie: Organisiert vom Auktionshaus „Antenor Auction“ aus Brüssel kommen am Montag (14.3.) 201 Werke aus Privatsammlungen in Marratxí unter den Hammer.

Prachtstück der Auktion, die ab 17 Uhr im Herrenhaus Son Verí (C/. Sebastià Junyer, 1) stattfindet, ist das Gemälde „Cristo muerto sostenido por ángeles“ (Toter Christus gehalten von Engeln) des Renaissance-Künstlers Juan de Juanes (1507–1579). Es stammt aus einer Madrider Sammlung. Das Auktionshaus listet das 54 x 58 Zentimeter große Tableau zwischen 150.000 und 200.000 Euro.

Die Schönheit Mallorcas im 19. Jahrhundert

Zu den weiteren Werken gehören unter anderem ein Gemälde der Bucht von Palma mit Kathedrale von Eliseo Meifren Roig (1859–1940) ab 1.800 Euro sowie verschiedene Landschaftsgemälde der Insel von Malern wie Josep Miret Aleu (1912–1999), Juan O'Neille Rosignol (1828–1907) und Antoni Ribas Prat (1883–1931).

Die Mindestgebote beginnen bei 3.000 Euro. Ein schönes Stück für eine Sammlung könnte auch das Bild eines mallorquinischen Seemanns von Juan Bauza Mas sein (1844–1915, ab 1.800 Euro).

Eine mallorquinische Kommode aus dem 18. Jahrhundert mit eingraviertem Jakobskreuz soll ab 5.000 Euro zu haben sein. Günstiger kommt man bei einer Reihe Portraits von Mallorquinern aus dem 19. Jahrhundert weg. Hier liegt das Mindestgebot pro Bild teilweise bei lediglich 200 Euro.

Kunst für den Zweitwohnsitz von ausländischen Residenten

Ziemlich aus dem Rahmen fallen angesichts des sonstigen Angebots zwei Werke: eine Fotografie der nackten Marilyn Monroe im Bel Air Hotel in Los Angeles von Leif-Erik Nygards (ab 4.000 Euro) sowie eine in quietschigen Neonfarben gehaltene Lithografie von Alex Llull (1933–1986) mit dem Titel „Pears and a Pipe“ (Birnen und eine Pfeife).

Das Auktionshaus hat sich nicht zufällig für Mallorca als Veranstaltungsort entschieden. Die Insel habe ein internationales Kunstpublikum, sagt Olivia Roussev von der Organisation, die schon bei anderen Gelegenheiten Auktionen auf der Insel veranstaltet hat. „Wir würden uns freuen, wenn die Werke in den Zweitwohnsitzen und Häusern von Residenten auf der Insel bleiben würden.“

Gebote können vorab sowohl per E-Mail als auch telefonisch eingereicht werden. Katalog sowie Infos zu den Geboten und rechtliche Hinweise gibt es unter antenor-auction.com/ catalogue-mallorca-14-march/