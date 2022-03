Vor zwanzig Jahren gab es noch einmal so ein letztes Aufbäumen eines Phänomens, das man mittlerweile selten in erfolgreicher Variante sieht: Ein Haufen Jungs mit echten Instrumenten, die noch handgemachten Rock ’n’ Roll spielen. Damals hatten fast alle Bands ein „The“ im Namen, die Jungs trugen enge Klamotten, sahen verteufelt gut aus und hatten dazu eine makellose Haut.

Zu den bekanntesten Vertretern gehörte die schwedische Band The Hives – nicht zuletzt, weil sie sich durch explosive Liveshows einen Namen machten. Am Freitag (25.3.) spielen die fünf Herren, die stets in Schwarz-Weiß gehaltenem Partnerlook auftreten, um 23.30 Uhr auf der Plaça Joan Carles I in Palma. Das kostenlose Konzert findet im Rahmen der nachgeholten Shows zum Stadtfest Sant Sebastià statt, die wegen der hohen Infektionszahlen im Januar verschoben werden mussten. Das Vorprogramm bestreitet die mallorquinisch-mazedonische Indie-Rockerin Maika Makovski.

The Hives wurden im Jahr 2000 mit ihrem von Garagenrock geprägten Debutalbum „Veni Vidi Vicious“ international bekannt. Songs wie „Hate to Say I Told You So“ und „Main Offender“ gehören heute zu den Klassikern der Rockmusik und sind Standard in jeder Indie-Disco. Die Band um den energiegeladenen Sänger „Howlin’“ Pelle Almqvist hat im Laufe der Jahre vier Alben veröffentlicht und für Hits wie „Walk Idiot Walk“ etliche Auszeichnungen erhalten. pss/bro