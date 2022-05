Das von einer Vereinigung von Kinofreunden in Palma de Mallorca betriebene Programmkino CineCiutat macht weiter. Das beschloss am Samstagvormittag (7.5.) so gut wie einstimmig eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Trägervereins Xarxa Cinema. Ausschlaggebend dafür war die schriftliche Zusage des Rathauses der Balearen-Hauptstadt, das CineCiutat rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 und zunächst auf zehn Jahre von Mietzahlungen zu befreien. Außerdem sicherte Kulturdezernent Antoni Noguera in einem auf der Versammlung verlesenen Schreiben zu, dass die Stadt die hohen Betriebskosten neu berechnen wird.

